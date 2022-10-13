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14 EKİM 2022 CUMA - YIL: 53

Kanun çıkmadan yasağı başladı

13 Ekim 2022, Perşembe 17:00
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Ankara Şube Başkanı, gazeteci Sibel Hürtaş’ın TBMM’ye girişine yasak getirildi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Ankara Şube Başkanı, gazeteci Sibel Hürtaş, sansür yasası olarak bilinen kanun teklifini izlemek için TBMM’ye gitti. Ancak nizamiyedeki giriş noktasında polisler kendisine içeriye girişinin yasaklandığı bilgisini verdi ve içeri girişine izin vermedi. TGS Ankara Şubesi de Twitter hesabından bu akşam paylaşım yaparak gelişmeyi duyurdu. TGS’nin mesajı şöyle: “TGS Ankara Şube Başkanı Sibel Hürtaş’ın, sansür yasasının görüşmelerini takip etmek amacıyla gittiği Meclis’e girişi yasaklandı. Sansür yasası çıkmadan yasaklar başladı. Susmayacağız.”

Kabul edilemez

Gazeteci Sibel Hürtaş’a getirilen TBMM yasağı Meclis Genel Kurulu’nun birleşiminde de gündeme geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay uygulamayı eleştirerek şunları söyledi: “Yasa çıkmadan yasanın uygulamasına Meclis Başkanlığımız başlamış öyle görülüyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şube Başkanı ve parlamento muhabiri Sibel Hürtaş’ın Genel Kurul basın bölümüne alınmasına bir yasak gelmiş. Bunu neyle izah edecek Meclis Başkanlığı bilmiyorum. Ama bu doğru değil, kabul edilemez. Basın hürdür sansür edilemez ilkesine çok aykırı. Ayrıca gazetecilerin görevini yapmasını engellemekte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’nın işi değil. Herkes aklını başına alsın, ben karar veririm olur mantığıyla devlet idare edilmez.”

Ankara - Anka

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