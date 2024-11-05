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5 KASIM 2024 SALI - YIL: 55

Kanuni düzenleme şart - Kayyım tayinlerine büyük tepki

05 Kasım 2024, Salı 02:45
MARDİN, BATMAN VE HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLARI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILARAK YERLERİNE KAYYIM ATANDI. KAYYIM ATAMALARININ CUMHURBAŞKANLIĞI KHK’LARI İLE DÜZENLENMESİNİN KEYFİLİĞE YOL AÇTIĞI TARTIŞILIYOR.

Hukuk, hava ile su kadar olmazsa olmaz
Keyfi tasarruf, milli iradeyi gasp ediyor

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE DAYANILARAK GERÇEKLEŞEN KAYYIM ATAMALARINA, TBMM TARAFINDAN KANUNÎ DÜZENLEME YAPILMASI İSTENİYOR.

YENİ ÇÖZÜM SÜRECİ ARAYIŞLARINA DARBE

Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanları kesinleşmiş hapis cezaları gerekçe gösterilerek görevden alındı. İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına Ahmet Türk’ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük’ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan’ın yerine Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu görevlendirildi. Bu gelişme sivil siyasete ve barışa tehdit olarak değerlendirilirken, Meclisin açılmasıyla birlikte başlatılan yeni çözüm süreci arayışlarına da darbe vuracağı belirtiliyor.

YENİ BAŞKAN BELEDİYE MECLİSİNDEN SEÇİLMELİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamada “Hiç istemediğiniz birisini halk seçebilir. Önemli olan bunun içe sindirilmesidir. Hukukçu olarak görüşüm; TBMM acilen yasa değişikliği yapmalı, görevden alınan başkan yerine belediye meclisinden biri seçilmelidir” dedi. İBB Başkanı İmamoğlu da tepkisini “Bir hafta önce Cumhurbaşkanı Yardımcısıyla aileleri barıştıran Ahmet Türk, bu hafta terörist oldu” diyerek gösterdi. DP Genel Sekreteri Ertan Küçükay ise konuyu şöyle değerlendirdi: “Millî irade hangi tasarrufu koymuşsa o doğru olandır! Parti devletinin keyfî, otoriter tasarrufu yanlış olandır!”

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Mardin Belediyesi’ne üçüncü kayyım

İçişleri Bakanlığı, DEM Parti yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne, Batman Belediyesi’ne ve Şanlıurfa’nın Halfeti Belediyesi’ne kayyım atadığını açıkladı.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı. Açıklamada belediye başkanlarının “geçici bir tedbir olarak” İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne, Batman Valisi Ekrem Canalp Batman Belediyesi’ne, Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu Halfeti Belediyesi’ne kayyım olarak atandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/6 esas sayılı Kobani Davası kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 10 yıl hapis cezası alması, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük’ün de Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/70 esas sayılı dosya kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması, Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan’ın, Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/136 esas sayılı dosyası kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası alması gerekçe gösterildi. Böylelikle Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne üçüncü kez kayyım atanmış oldu.

‘Gaspa izin vermeyeceğiz’

DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz, Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandığını duyurdu. Aydeniz, “Kayyumunuzu kabul etmiyoruz. Gaspa izin vermeyeceğiz. Mardin Büyükşehir Belediyesi halkındır ve öyle de kalacaktır” dedi. Görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ise, “Asla pes etmek yok. Demokrasi, barış ve özgürlük mücadelesinden geri adım atmayacağız. Halk iradesinin gaspına geçit vermeyeceğiz. Bu böyle bilinsin!” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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