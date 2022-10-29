"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

Kanunlar keyfî uygulanıyor

29 Ekim 2022, Cumartesi 17:00
İfade Özgürlüğü Derneği’nden Hukukçu Prof. Yaman Akdeniz, “AİHM ve AYM içtihatlarına göre kamu otoriteleri veya toplumun bir kesimi için hoş olmayan düşüncelere, şiddeti teşvik etmediği, terör eylemlerini haklı göstermediği ve nefret duygusunun oluşmasını desteklemediği sürece sınırlama getirilemez” dedi ve ekledi:

“Yüksek mahkeme içtihatları bu yöndeyken, Türkiye’deki hukuk düzeni, kanunlarda yazanlar ve bu kararlardan bağımsız keyfi bir şekilde uygulanıyor. O bakımdan hükümetin tepkisini çeken her söylem için terör propagandası, Cumhurbaşkanına hakaret, kamu görevlisine hakaret veya hatta artık dezenformasyon suçu iddiası ile soruşturma açılması, gözaltına alınma, hatta tutuklanma ve yargılanma riski mevcut. Mesele, dolayısıyla, kanunlarda yazan değil, keyfi uygulamalardır.”

Fincancı’nın sözleri

Türk Tabibler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın kamuoyunu yakından ilgilendiren bir konu hakkında, insan hakları savunucusu olarak fikirlerini beyan ettiğini söyleyen Akdeniz, TSK’nın kimyasal silah kullandığı iddialarının araştırılması gerektiğini söylemenin soruşturmayla sonuçlanmaması gerektiğini belirtiyor. Akdeniz, “Hükümet, devlet ve Türk Silahlı Kuvvetleri bu iddialara cevap verebilir ve hatta soruşturabilir de. Asıl yapılması gereken de iddiaların soruşturulmasıdır. Şebnem Korur Fincancı da bu talebini dile getirirken herhangi bir terör eylemini haklı göstermek için bu talepte bulunmamıştır, hiç kimseyi suça teşvik de etmemiştir, sözleri nefret söylemi de içermemektedir” ifadelerini kullandı. 

Yargı yolu ile cezalandırma çabası

Demokratik toplumlarda hükümetlerin kendilerine yöneltilmiş en ağır eleştirileri bile hoşgörü ile karşılamak zorunda olduklarının altını çizen Akdeniz, Fincancı’nın tutuklanmasını “ifade özgürlüğü hakkına yönelik caydırıcı etki yaratma çabası” olarak değerlendiriyor ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu bağlamda hedef sadece Şebnem Korur Fincancı değil tüm sivil toplum ve insan hakları savunucularıdır. Amaç da sivil toplumu 2023 Genel Seçimleri öncesinde susturmak ve zapturapt altına almaktır. Benzer susturma çabası ve mesajlarını gazeteci Sedef Kabaş’ın tutuklanması ve yargılanması sürecinde de gördük, sanatçı Gülşen’in tutuklanması sürecinde de gördük. Türkiye’de üst düzey siyasetçilerin çok hassas davrandıklarını ve eleştirileri yargı yolu ile cezalandırma çabasında olduklarını görüyoruz.”

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 156
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cumhuriyet adalettir, hürriyettir, demokrasidir

    Üniversiteli öğrenciler: “Açız”

    Çocuk Market projesi İngiltere’de

    Ezandan etkilenen İsviçreli çift Müslüman oldu: ''İslamiyet’i görünce benliğimizin farkına vardık''

    BM: Bu yıl 118 Filistinli öldürüldü

    Filipinler'de sel ve heyelan: 47 kişi öldü, onlarca kişi kayıp

    İran: Ukrayna ile aracısız görüşmeye hazırız

    Kuzey Makedonya'da bir Osmanlı mirası daha

    Ukrayna Genelkurmayı: Rusya, 70250 askerini kaybetti

    Lula ile Bolsonaro yarın karşı karşıya geliyor

    "Yeni Polonya-ABD macerası şimdi başlıyor"

    Karadeniz'de palamut bereketi yüzleri güldürmeye devam ediyor

    Benden sordular ki: “Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?” Ben de dedim: BEN DİNDAR BİR CUMHURİYETÇİYİM

    Enflasyonla refah kaybımız yüksek

    İngiltere: Kovid-19'un 2 yeni varyantını tespit ettik

    ABD'de 'petrol ihracatı yasaklansın' tasarısı

    Malatya'daki depremde herhangi bir olumsuzluk yok

    Ukrayna: İsrailli politikacılar utanç duyacak

    İki Almanya'nın birleşmesinden sonraki "en derin kriz"

    ‘Türkiye en büyük ticaret ortaklarımızdan’

    En Çok Okunanlar

    Misbah ERATİLLA

    Uyanış (Gerçek bir hayat hikâyesi)
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    AKP Müslüman, diğerleri dinsiz! Öyle mi?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meşrutiyet, cumhuriyet, demokrasi
    Risale-i Nur'dan

    Haklı hürriyetten hakkıyla istifade etmek, imandan istimdad iledir
    Ahmet BATTAL

    Muhalif partiler iktidarın nesi olur?
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Nur’un Kastamonu kahramanları
    Adnan NACİR

    Akıl tutulması
    Rüstem GARZANLI

    Kâinatın idaresinde suhûlet var
    Faruk ÇAKIR

    Fukaralıkta eşitlik mi?
    Mehmet Soydan

    Yaş enaniyeti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.