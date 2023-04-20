Karadeniz'deki doğal gaz karaya ulaştırılmaya başladı - 1 yıl mutfakta ve sıcak suda, 1 ay da evlerde ücretsiz olacak

Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'ndaki Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yapıldı.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez günün anısına bir hediye takdim etti.

Karadeniz doğal gazı Erdoğan'ın, beraberindekilerle birlikte butona basmasıyla yakılan meşale ile karaya ulaştırılmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, butona bastığı sırada, "Milletimiz artık kendi gazını inşallah bundan sonra kullanmaya başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim." ifadelerini kullandı. Gazın ateşlenmesinin ardından dozunun biraz daha artırılmasını isteyen Erdoğan, "Şimdi basıncı biraz daha artacak ve ondan sonra gümbür gümbür doğal gazımızı daha azametli göreceğiz. Eyvallah, 85 milyonumuza hayırlı olsun. Rabbim bizlere bugünleri de nasip etti. Bereketi bol olsun inşallah." şeklinde konuştu.

Evlerde mutfak ve sıcak su tüketiminde kullanılan, aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen doğal gaz 1 yıl ücretsiz - 1 ay boyunca da ısınma dahil evlerdeki tüm doğal gaz tüketimi ücretsiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'ndaki Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"İşte bugün bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğal gaz faturasını düşürecek 2 müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğal gaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Özellikle emeklisinden öğrencisine tüm dar gelirli vatandaşlarımızın bütçesine ücretsiz doğal gaz kullanımının önemli bir katkı yapacağına inanıyorum.''

"Doğal gaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz"

Erdoğan ayrıca, "Şimdi de Karadeniz gazının sevincini, mutluluğunu, coşkusunu 85 milyon doya doya yaşayabilelim diye ikinci müjdemizi açıklıyorum. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz. Bu müjdemizin de milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah'ın izniyle halen sürmekte olan ve yeni başlatacağımız çalışmalarla milletimizin karşısına daha pek çok müjdeyle çıkacağız." dedi.