Karadeniz'deki selde vefat sayısı 51'e yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 43, Sinop'ta 7, Bartın'da 1 kişinin vefat ettiğini açıkladı.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, tüm kurumların, personel ve araç desteğiyle tahliye, arama kurtarma ve müdahale çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Kastamonu'da 43, Sinop'ta 7 ve Bartın'da 1 kişinin vefat ettiği, 9 kişinin tedavilerine de hastanelerde devam edildiği kaydedildi. Bartın'ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile UMKE personelince sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, Sinop'un Ayancık ile Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekiplerince çalışmalara devam edildiği kaydedildi. AA

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