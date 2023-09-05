Karadeniz doğalgazı ne oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde verse de bu vaat henüz resmi verilere yansımadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz doğal gazı için “2023’ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız” müjdesi verse de bu vaat henüz resmi verilere yansımadı. Yetkililer tarih ve miktar belirterek özellikle yerli üretim doğal gazın kullanıma sunulacağını vaat etti. Peki, bu müjdeler hayata geçiyor mu yoksa seçim dönemi vaatleri olarak mı kalıyor? Bu konuda resmi veriler ne diyor? EPDK verilerine göre Haziran 2023’te Türkiye’de üretilen toplam doğal gazın miktarı 39,6 milyon standart metreküp (Sm3). Son iki yılın aylık üretim verileri 40 milyon metreküpü aşmadı. Bu süreçte ciddi bir artış da söz konusu değil. Ocak 2014’te aylık üretim 48,1 milyon metreküp olmuştu. Euronews Türkçe’nin haberine göre, Karadeniz doğal gazı üretim verilerine henüz yansımış değil. Günlük 10 milyon metreküp üretim olsa aylık 300 milyon metreküp üretim olması gerekiyor. Ancak Temmuz 2021-Haziran 2023 arasındaki iki yıl boyunca aylık üretim 40 milyon metreküpü bile aşmadı.

Haber Merkezi