Karadeniz Ereğli açıklarında batan geminin kayıp 7 personeli 43 gündür bulunmadı

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan 7 kişilik mürettebatını arama çalışmalarına 43'üncü gününde devam edildi.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personelini arama çalışmaları sürüyor. Karadan ve denizden gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetlerinde Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD görevlileri ile diğer ekipler yer alıyor. Çalışmalara, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün operasyonel gücünü artıran Nene Hatun Gemisi de katılıyor. Gemi kurtarma enkaz kaldırma şirketi de Denizcilik Genel Müdürlüğü kontrolünde mürettebatı arama ve batık geminin enkazını kaldırma çalışmaları yürütüyor. Bu arada aynı tarihte ikiye bölündükten sonra sürüklenerek karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm çalışmalarına devam ediliyor. Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı. AA

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