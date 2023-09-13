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13 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Karadeniz Ereğli'deki maden ocağında göçük oldu: 1 işçi vefat etti, 6 işçi yaralı kurtarıldı

13 Eylül 2023, Çarşamba 19:00
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi vefat etti, 6 işçi yaralı kurtarıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında eksi 450 kotunda tavan çökmesi sonucu göçük oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kalan 4 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zonguldak Ereğli'de, kömür madeninde meydana gelen göçük sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetti. 6 yaralımız var. Yaralılar hastaneye nakledilmiş durumda. Ekiplerimiz ambulanslarla görev başında. Acımız büyük." ifadesini kullandı.

"Şu an için bütün ocağı, işletmeyi riske atacak bir durum yok"

Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Hacıbektaşoğlu, TTK Armutçuk Müessesesi maden ocağında eksi 450 kotunda tavan çökmesi sonucu göçük meydana geldiğini söyledi.

Vardiyada 280 kişinin çalıştığını aktaran Hacıbektaşoğlu, "Göçük, 4 kişinin çalıştığı bölgede etkili oldu. Bunun dışında herhangi bir risk yok. Herhangi bir patlama söz konusu değil, göçük. Şu an için bütün ocağı, işletmeyi riske atacak bir durum söylemiyor arkadaşlarımız." diye konuştu.

Uzman müfettişler, kazayı araştırmak üzere olay yerine ulaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili araştırma yapmak üzere uzman müfettişlerin olay yerine ulaştığını bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Ereğli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte vefat eden işçiye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Yaralı işçilere de acil şifa dileğinde bulunan Işıkhan, "Kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı uzman müfettişler görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal etmişlerdir." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar'dan açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından madencilik faaliyetlerinde bulunulan Armutçuk Müessesemize ait yeraltı taşkömürü ocağında bugün saat 13.45 sularında göçük meydana geldi. Göçüğün gerçekleştiği ilk andan itibaren AFAD, UMKE ve TTK tahlisiye ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde göçük altında kalan 3 çalışma arkadaşımız yaralı olarak kurtarılırken 1 madencimiz ise maalesef hayatını kaybetti. Göçük esnasında hafif yaralananlar dahil toplam 5 madencimiz hastanede tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden madencimiz Ramazan Yıldırım'a Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

AA

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