Karadeniz sellerinde 3 kişi öldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bakan Yerlikaya, Zonguldak merkeze bağlı Beycuma beldesi, Karadeniz Ereğli ilçesi ve Gülüç beldesinde selden etkilenen alanlarda inceleme yaptı.

Bakan Yerlikaya, “Aşırı yağışlar sonucunda Samsun’da 1, Zonguldak’ta 1, Giresun’da 1 olmak üzere maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti” dedi. ‘10 İL, 82 İLÇE SELDEN ETKİLENDİ’ Yerlikaya, tüm ihbarlara ekiplerce AFAD koordinasyonunda ivedilikle müdahale edildiğini vurgulayarak, “Aşırı yağışlardan 10 ilimiz, 82 ilçemiz, 1353 köy ve mahallemiz maalesef etkilendi. 625 yerde elektrik, 165 yerde su kesintisi oldu. 915 konut, 1317 iş yeri etkilendi.” dedi. Haber Merkezi

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