Karaduman, Erdoğan’ın deprem sözlerini hatırlattı

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Cumhurbaşkanın “Binaların yıkılmasının asıl sebebi ahlâk hırsızlığıdır, demokrasiden çalmaktır, hukuk kapkaççılığıdır, siyaset yankesiciliğidir ve kamu yönetimi kalpazanlığıdır “ sözlerini tekrar gündeme getirdi.

Karaduman, Elazığ depremiyle ilgili, Cumhurbaşkanın 2003 Bingöl depremi sonrası partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayı yaptı. Yeniçağ’ın haberine göre, Karaduman konuşmasının Erdoğan’a ait olduğunu konuşması biterken söyledi. Karaduman, “Şimdi burada bahsettiğim bu sözler, 2003 Bingöl Depremi sonrası partisinin grup toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkanı, dönemin başbakanı sayın Erdoğan’ın sözleridir. Depremde insanlarımızın ölmesi sadece malzemeden çalma hırsızlığı elbette ki değildir; aynı zamanda bir insanlık hırsızlığıdır. Elbette bütün bu olanlar ‘kader’ diye geçiştirilemez. Bütün bu afetlerin hepsi ülke olarak üzüldüğümüz ancak siyaset eliyle hiçbir önlem alınmayan sadece birer istatistik olarak tarihe geçmiştir. Dolayısıyla bu konuşmamda sadece, ama sadece şu hususları ifade etmek istiyorum; yer altında fay kırıklıklarından bağışlayın söylemek zorundayım, kırılan ar damarlarıdır” dedi.