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19 ARALIK 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Karamollaoğlu: Pes doğrusu!

18 Aralık 2019, Çarşamba 17:00
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, batan Simit Sarayı’nın Ziraat Bankası tarafından kurtarılacağı yönündeki haberlerle ilgili olarak, “Cumhurbaşkanı yıllar evvel çay simit hesabı yapmıştı. Bugün Simit Sarayı hesabı yapıyor” dedi.

Karamollaoğlu basın toplantısında şunları söyledi: “Bildiğiniz üzere yıllar evvel Cumhurbaşkanı bir çay simit hesabı yapmıştı. Lakin aradan yıllar geçti kendisi bu hesabı unuttu, insanımız ne durumda haberdar değil. Anladığımız kadarı ile bugün Erdoğan çay simit hesabının yerine, Simit Sarayı hesabı yapıyor. İktidar işi gücü bıraktı şimdi simitçilik yapmaya kalkıyor. Simit satan bir işletmenin bugün 500 milyon dolar zarar etmesini ise aklımız almıyor! Simitler için altın suyuna bandırılmış susam kullanılsa ancak bu kadar zarar edebilir! İşin ilginç yanı ise Ziraat Bankası’nın bu kurumun hisselerini satın almak istemesi. Ziraat Bankası çiftçimizden başka her şey ile ilgilenmeye devam ediyor! Şeker fabrikalarını sat, Tank Paleti sat, elde ne var ne yoksa sat, sonra bu trajikomik duruma düş! Bu tablo ekonomimizin halini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Ancak pes doğrusu diyebiliyoruz!”

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