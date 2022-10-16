Bilişim Hukuku Uzmanı ve İfade Özgürlüğü Derneği kurucularından Prof. Dr. Yaman Akdeniz, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen “Sansür Yasası” için, “Geniş kapsamlı ve ne tarafından ele alırsanız alın çok sorunlu bir yasa” yorumunu yaptı.

Akdeniz, “Türkiye’deki iletişimi ve bilgi akışını çok ciddi anlamda etkileyecek değişiklikler Meclis’te üzerinde çok fazla tartışma imkânı olmadan apar topar geçirildi” dedi. İfade özgürlüğü açısından önemli bulduğu anonim hesapların da tehlike altında olacağını belirten Akdeniz, “Keyfi soruşturmalar açılacak, teknik takipte kimi bulabilirlerse onları soruşturacak, yargılayacaklardır. Nasıl biz medya taraması yaptığımızda sıklıkla karşımıza cumhurbaşkanına hakaret suçu çıkıyorsa, bu da bundan sonraki dönemde yeni bir suç tiplemesi olarak karşımıza çıkacaktır. Tabii amaç hem korkutmak hem de susturmak, yani ifade ve basın özgürlüğü Türkiye’de her zaman tehlike altındaydı ama bu son değişiklikten sonra daha ciddi bir tehlike ile karşı karşıyayız. Daha da karanlık bir dönemin başlangıcı olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu. Haber Merkezi

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