Karanlıkta okula giden öğrenciler mağdur oluyor

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, karanlıkta okula gitmek zorunda kalan öğrenciler başta olmak üzere toplumun önemli bir kesimini mağdur eden sabit saat uygulamasının sonlandırılarak, kış saati uygulamasına geçilmesi gerektiğini söyledi.

2016 yılından itibaren yaz ve kış saati uygulaması sonlandırılarak sabit saat uygulamasına geçilmesinin, başta öğrenciler olmak üzere toplumun önemli bir kesimini mağdur etmeye devam ettiğini belirten Gürer, sabit saat uygulamasında, kış aylarında çocukların daha gün aydınlanmadan, karanlıkta okula gitmek zorunda kaldığını söyledi. Gürer, “Çalışanlarda karanlıkta işlerinin yolunu tutuyor. Bu arada konutlarda daha çok elektrik enerjisi tüketiliyor” dedi. Sabit saat uygulaması nedeniyle velilerden sürekli şikâyet telefonları aldıklarını aktaran Gürer, “Velilerin çocukların karanlıkta okula gitmek zorunda kalmalarıyla ilgili sorunları anlatıyor. Daha gün ağarmadan okula giden çocuklarımız başta olmak üzere toplumun önemli bir kesimi mağdur olmasına rağmen siyasi iktidar, kendi bakış açısından olayları değerlendirdiği için sabit saat uygulamasından vazgeçmiyor” şeklinde konuştu. AA

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