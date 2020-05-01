Karantinadan kaçanlar hapis cezası alabilir

Avukat Abdi Yaşar, Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen hastanelerden kaçan hastaların hapis cezasıyla yargılanabileceklerini söyledi.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede ilk olarak 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altı olanlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Ardından da belli zamanlarda 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Sputnik’deki habere göre Avukat Yaşar, “Yasağı ihlâl eden vatandaşlar, 3 bin 150 lira para cezasına çarptırılıyor. Cezanın ödenmemesi durumunda haklarında haciz ve icra işlemleri başlatılabilir. Banka hesaplarına bloke, taşınmazlara haciz konulabilir ve bankalarda mevduatları varsa, para cezaları buradan tahsil edilebilir” diye konuştu. Yaşar, “Koronavirüs testinin pozitif çıktığı hastanelerce ispatlanan kişi, bunu ihlal edip insanların arasına karışıyorsa veya karantina bölgesindeki kişiler valilikler tarafından alınan karara uymazsa TCK’nın 195. maddesinden yargılanıp 2 aydan 1 yıla kadar ceza alabilirler şeklinde konuştu.

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