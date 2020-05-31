Karar çelişkilerle dolu

TTB Merkez Konseyi üyesi, halk sağlığı uzmanı Dr. Selma Güngör, Türkiye’de normalleşme kararlarının çelişkiler ihtiva ettiğini belirtiyor.

Kovid-19 salgını dolayısıyla getirilen kısıtlamaları gevşetmeye başlayan Türkiye 1 Haziran’dan itibaren geniş çaplı bir normalleşme sürecine giriyor. Dw’nin haberine göre, normalleşmeye geçmek için Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 24 Nisan’da duyurduğu kriterlerin Türkiye’de gerçekleşmediğini hatırlatan halk sağlığı uzmanları sürece ilişkin endişelerini dile getirdi.

“Sermayenin çıkarları ön planda”

Prof. Hamzaoğlu “Ne yazık ki Türkiye’deki durum DSÖ kriterleriyle tamamen uyumsuz. Neden ve kim için acele ediliyor. Neden AVM’ler açıldı, şimdi de kreşler açılıyor. 18 yaş altı sokağa çıkamazken, kreş yaşındakiler sokağa nasıl çıkacak. Aşısı henüz bulunmamış bu salgında toplumsal bağışıklığın yüzde 50-67 civarına gelmesi neden beklenmiyor” şeklinde konuştu. Hamzaoğlu’na göre çalışan kesimin sokağa çıkmasına izin verip, 65 yaş üstünü evde tutmanın salgını kontrol altına almakla uzaktan yakından ilgisi bulunmuyor.Hamzaoğlu, “Üstelik, 65 yaş üstü işyeri temsilcisi, sahipleri de sokağa çıkabilecek. Salgında halk sağlığının değil, sermayenin çıkarlarının öne alındığını söylemek zorundayız” dedi.

“Salgın kontrol altında değil”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi, halk sağlığı uzmanı Dr. Selma Güngör de, hastalık belirtisi göstermeyen kimseye test yapılmadığını belirtti. Test sayısının az olmasına rağmen günlük vak’a sayısının binin üzerinde olduğuna dikkat çeken Güngör, “Türkiye’de koronavirüs salgınının kontrol altında olduğunu düşünmüyoruz. Türkiye’de aktif hasta sayısı halen daha 30 binlerin üzerinde. Her gün buna bin kişi ekleniyor. İyileşen sayısında ciddî artış yok. Testi pozitif çıkanları biliyoruz. Temaslı olup hafif geçiren, semptomsuz geçirenleri bilmiyoruz” sözleriyle halkı uyardı.

Başarı ölüm sayısıyla değerlendiriliyor

Güngör “Bizde normalleşme kararı çelişkilerle dolu. Ölüm oranlarının azaltılmaya çalışılması ile 65 yaş üstüne sokak yasağının doğrudan bir ilgisi var. 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı ile COVID-19’dan ölümlerin sınırlandırılmasına dönük bir politika uygulanıyor. Yani başarıyı ölüm sayısıyla değerlendiren bir yaklaşım söz konusu” dedi.