"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ARALIK 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Karar yazarı Taşgetiren’den Erdoğan’a sorulamayan sorular

18 Aralık 2023, Pazartesi 00:05
Karar yazarı Taşgetiren, seçim öncesi gazetecilerin soramadığı sorularısıraladı, Erdoğan’ın ekrana çıkıp bunları cevaplamasını istedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in zaman zaman kameraların karşısına geçip halkın sorularını cevapladığını gündeme getiren Ahmet Taşgetiren, böyle bir uygulamanın seçim öncesi Türkiye’de de yapılabileceğini belirtti.

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren halkın sahici dertleri olarak Erdoğan’a sorulması gereken soruları “Putin’inkine benzer bir soru – cevap programı” başlıklı yazısında şöyle aktardı:  “Onun için bizzat sayın Cumhurbaşkanı kameraların karşısına geçip, halkın sahici sorularını cevaplandırmalı. Ben gelebilecek sorulardan bir demet yapmayı deneyeceğim. Sizler de yorumlarınıza, tabii ki saygıyı gözeterek sorular ekleyebilirsiniz. Hadi soralım: -Asgari ücretle, ya da en düşük – en yüksek emekli maaşı ile bir hafta yaşamayı denediniz mi? -Tebdil-i kıyafetle çıkıp İstanbul’da bodrumda bir oda kiralamayı düşünseniz kaç liraya kiralayabileceğinizi tahmin ediyorsunuz? (Brüt 161 bin lira maaş alan MB Başkanı Hafize Gaye hanım kiralık ev bulamamış, annesinin yanına yerleşmiş. ‘Bir kişinin on evi değil, on kişinin bir evi olmalı’ diyor. İstanbul’da bir profesör nasıl yaşasın?)”

İktidarın hiç mi sorumluluğu yok?

-Ekonominin bu hale gelmesinde zat-ı alinizin payının ne kadar olduğunu düşünüyorsunuz? -Ekonomiyi daha önce zat-ı aliniz yönetti, şimdi her şeyi Mehmet Şimşek’e ve Hafize hanıma mı emanet ettiniz? 2026’da gerçekten enflasyonun tek haneye düşeceğinden emin olduğunuz için mi faizlerin böyle yukarı doğru seyrine razı oldunuz? -Bu kadar mafyacı ne zaman doldu bu ülkeye, nasıl vatandaşlık aldılar, Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı oluncaya kadar bu ülkede bir İçişleri Bakanı yok muydu, memlekete bu adamların doluştuğunu size bildiren kimse olmadı mı? -Peş peşe bu kadar gayrı meşru para ilişkisinin ortaya çıkmasında ülke yönetiminin hiçbir sorumlululuğu yok mu?

Makul bir gerekçe var mı?

“-Önümüzde mahalli seçimler var, “Cumhur’un başkanı” olarak partinizin adayları için yine yollara düşecek misiniz, toplumda bunun yadırgandığı gibi bir yaklaşım zat-ı aliniz için hiç mi önem arz etmiyor? -Filistin – Gazze acısına sizden beklenen en yüksek tonda sahip çıktınız, dünyayı sorguladınız. İnsanlık vicdanını uyandırmaya çalıştınız. Ama İsrail ile derinden akan ticari ilişkiler konusu örtülü kaldı. Ne oluyor oralarda, makul bir gerekçe var mı? İşte böyle sorular. Buraya not ettiklerim gene de halkın yaşadıkları açısından bakıldığında çok naif kalabilir. Diyelim deprem bölgesinden çok sert sorular gelebilir.”

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 465
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Savaş suçluları tutuklansın

    Yalova - Çınarcık'taki deprem İstanbul'da ve çevre illerde de hissedildi

    Karar yazarı Taşgetiren’den Erdoğan’a sorulamayan sorular

    İktidar herkesi fakirlikte eşitledi

    Beyaz bayraklı İsrailli esirleri de katletti

    Mescid-i Aksa İmam Hatibi ifadeye çağrıldı

    Filistinliler, dönme umuduyla mülklerinin anahtar ve tapularını saklıyor

    Yair Lapid: Netanyahu başbakanlığa devam edemez

    Demokratik dayanışma için teşekkür

    Diyarbakır’da İYİ Parti’den toplu istifa

    Tahran’daki hava kirliliği ''kırmızı'' seviyeye yükseldi

    'Akdeniz'de bu yıl 2250'den fazla insan öldü'

    İsrail, yine mülteci kamplarına saldırdı: 47 Filistinli daha katledildi

    4 işçi geçim şartlarını anlattı

    İngiliz milletvekili, İsrail'i UCM'ye şikayet etti: ''Ben suç ortağı olmayacağım"

    Mevzuat hükümlerine uyulmamış!

    Boş kağıda atılan imza ile kiracının tahliyesine Yargıtay'dan onay

    İsrail katletti, tazminatı Türkiye ödüyor

    AB’de ezici çoğunluk Gazze’de ateşkesten yana

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Karar yazarı Taşgetiren’den Erdoğan’a sorulamayan sorular
    Genel

    Yalova - Çınarcık'taki deprem İstanbul'da ve çevre illerde de hissedildi
    Ahmet BATTAL

    Bu kafayla zor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şân-şöhret-servet bumerangı
    Yeni Asya'dan Size

    Risale-i Nur ve Yeni Asya
    Süleyman KÖSMENE

    İffet ve giyim kuşam
    Ali FERŞADOĞLU

    Kula değil, yalnız Allah’a tevekkül et!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Orhan Ali YILMAZ

    “Ekilemeyen” topraklar…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.