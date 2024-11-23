Karara uymak bir sorumluluk

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Uluslararası Ceza Mahkemesince (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkartılan tutuklama emirlerinin uygulanmasının Roma Statüsü gereğince taraf ülkelerin yükümlülüğünde olduğunu belirtti.

Yüksel, “Kararda, her iki şüphelinin Gazze’deki sivil halka yönelik gıda, su, ilaç, yakıt ve elektrik gibi yaşamsal malzemelerin ulaştırılmasını kasıtlı olarak engellediği belirtildi.-” ifadesini kullandı. AA

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