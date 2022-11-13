Kararsız seçmenler, 6'lı masaya daha yakın

MAK ARAŞTIRMA BAŞKANI MEHMET ALİ KULAT: 6’LI MASA NET ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ ORTAK BİR DİLLE VE ZAMAN TAKVİMİYLE AÇIKLAMALI.

ALTERNATİF YAPI 6’LI MASAYA YÖNELİŞ - MUHALEFET LİSTELERİNE GİRME YARIŞI

Kararsız seçmenler, 6’lı Masa’ya daha yakın

Partilerin ve ittifakların son oy durumlarını Yeni Asya’ya değerlendiren MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, kararsız seçmenin 6’lı masa’ya daha yakın olduğuna dikkat çekti.

Siyasi partilerin oy durumlarının mevsimsel nedenlerle değiştiğine dikkat çeken Mehmet Ali Kulat “Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında küçük oy artışları hep olur. Başka nedenlerden bağımsız bu oy artışları kışın yani Aralık, Ocak, Şubat’ta da yine başka nedenlerden bağımsız küçük düşüşler yaşar. Dolayısıyla Haziran 2022’de %27-28 bandına kadar inen AK Parti’nin şu an %32-33 bandında, MHP’nin %7 bandında, Cumhur ittifakının diğer partneri BBP’nin ise %1 seviyesinde olduğu görülmektedir. Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a olan destek ise %40- 41 bandında görünüyor” dedi.

Millet İttifakı'na büyük bir avantaj sağlar

“Millet İttifakı bileşenleri CHP %25 bandında, İYİ Parti %15-16 bandında, Deva-Gelecek-Saadet -DP ise toplamda % 5-6 bandında görülüyor” diyen Kulat, şunları söyledi: “%9-10 bandında beraber hareket kabiliyeti çok yüksek olan HDP ve %3-5 bandında da diğer partiler sıralanabilir. Millet İttifakı’nın halen Cumhurbaşkanı adayı açıklanmadı ama bu veriler ışığında baktığımızda HDP’den oy alma kabiliyeti en yüksek adayla girilecek seçim Millet İttifakına büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bu veriler ‘sandığa gidip oy kullanacağım’ diyen seçmenin ‘kararsız seçmen dağıtılmış’ halidir. Zaten ‘kararsız seçmen’ artık % 5- 6 bandına kadar düşmüş durumdadır. Kararsız seçmen matematiksel dağıtılmamalı ama biz bir fikir olsun diye matematiksel dağıtıyoruz. Aslında kararsız seçmen muhalefete daha yakın seçmendir.”

AKP 10 puan kaybetti

Kulat, AKP’den kopan seçmenler ve seçmenlerin 6’lı masaya bakışı hakkında “AK Parti’nin 24 Haziran oy oranı %42,5 iken şimdilerde 10 Puan kaybetmiş durumdadır. Aynı şekilde %11.5 oy oranı alan MHP %7 bandındadır. Bu seçmenin gittiği yeri iyi okumak gerekir. Toplamda %13-14’lük oy kaybının 5-6 puanı İYİ Partiye, 4-5 puanı 6’lı masanın diğer bileşenlerine, diğer kayıplar ise Zafer Partisi, BTP, MP vb. diğer minimal partilere gitmektedir.” dedi. Kulat sözlerine şu şekilde devam etti: “Seçmen halen 6’lı masa konusunda yeterince ikna olmuş olmamakla birlikte iktidardan duyulan rahatsızlık alternatif yapı 6’lı masaya dönmüş durumdadır. 6’lı masa olabildiğince net ve ortak bir dille ülke sorunlarına yönelik çözüm önerilerini, zaman takvimi ve stratejileriyle açıklamalıdır. 6’lı Masa özellikle toplumsal sorunlara çözüm önerilerini ortak bir dil ve net çözüm önerileriyle sunmalıdır. Cumhurbaşkanı adayı kadar önemli olan masanın diğer bileşenlerinin görev tanımlarını toplumun önüne koyulmalıdır. Yani seçim sonrası masanın bileşenleri hangi görev ve sorumlulukları üstlenecekler bunu vatandaş net olarak bilmelidir.”

50+1 HDP desteğini zorunlu kıldı

Kulat, HDP’nin öncülüğünde kurulan ittifakın tablodaki yeri hakkında “HDP öncülüğündeki ittifakın ittifak boyutundan önce bizzat HDP seçmeni birlikte hareket etme kabiliyeti en yüksek seçmen grubu. Yukarıdaki veriler ışığında baktığımızda 50+1’i bulma konusunda hem Cumhur İttifakı hem de Cumhur’dan 4-5 puan önde bulunan 6’lı masa bileşenleri çok rahat 50+1’i bulabilmiş değiller. Olması gereken HDP desteği. Maalesef bu sistem bu zorunluluğu getirdi. HDP seçimde Blok destekle 6’lı masayı destekler; aday çıkarmaz ya da sadece sembolik aday çıkarırsa seçim ilk turda Millet İttifakının farklı galibiyeti ile bitebilir. Ancak daha seçime 7 ay var ve bu hamur daha çok su götürür.” ifadelerini kullandı.

Muhalefet listeleri için yarışacaklar

Kulat, Mehmet Ali Çelebi’nin CHP’den AKP’ye, Ahmet Eşref Fakıbaba’nın AKP’den İYİ Partiye geçmesi ve partiler arasında bu tür geçişlerin devam etme ihtimalini değerlendirdi: “Çok daha fazlasını resmi seçim takvimi başlayınca göreceğiz. Üst bürokratlardan, eski ve yeni siyasilere muhalefet listelerinde yer almak üzere pek çok siyasi aktörü göreceğiz. İktidar da karşı hamleler yapacaktır. Ancak bürokrasi sahayı iyi okur. Göreceksiniz çok önemli siyasi aktörler seçim yaklaştıkça muhalefet listelerine girme yarışına gireceklerdir. Bu süreçte medyatik siyasi isimlerin yanında farklı kesimlerden toplumsal karşılığı yüksek isimlere listelerinde yer açmak isteyen partiler, böyle isimlere doğrudan ya da dolaylı görüşmeler yürütüyorlar.”

SÜMEYYE IŞIKÇI - İSTANBUL