Karşıyaka’daki yangın 3 kişinin piknik amaçlı yaktığı ateş sebebiyle çıkmış

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangının 3 kişinin piknik amaçlı yaktığı ateş nedeniyle çıktığını söyledi.

Bakanı Yumaklı, yangının şu an için yerleşim yerlerini tehdit edici unsuru olmadığını açıkladı, bölgede inanılmaz ve kararsız bir rüzgarın olduğunu belirtti. Yumaklı, Türkiye'nin yangınlarla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla yolladığı uçaklar ve helikopterin dün sabah itibarıyla geldiğini bildirdi, ülke genelindeki orman yangınlarının tamamında herhangi bir can kaybının olmadığını söyledi. Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili İzmir Yamanlar'da 3 kişinin arandığını, İzmir Ödemiş'te 2, Bolu'da 4 kişinin gözaltına alındığını söyledi. AA

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