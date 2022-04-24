Kaşıkçı davasının nakli hukuka aykırı

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a devri konusunda bir yazı kaleme aldı.

“Her şeye rağmen, Türkiye’de hakimler var” diyen Akyol, “Cemal Kaşıkçı dosyasının Suudi’lere devredilmesine karşı “muhalefet şerhi” yazan İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nimet Demir, hukuk fakültelerinde okutulması gereken yüksek akademik değerdeki uzun gerekçesinde şöyle diyor: “Davanın devri her şeyden önce adaletin tahakkuku amacıyla oluşturulan 6706 Sayılı Kanun’a haksızlık teşkil edecektir. Bu çerçeveden baktığımızda, söz konusu davanın devri, sanıklar açısından ‘kendi davalarının yargıcı olmak’ sonucunu doğuracaktır…” Nimet Demir’e göre, Asiri (Kaşıkçı’yı öldürecek infaz timini örgütleyip Türkiye’ye gönderen İstihbarat Örgütü Başkan Yardımcısı El Asiri) en azından “kastın aşılması suretiyle adam öldürme” suçundan mahkum edilmeliydi; 16 yıla kadar hapistir cezası. Sayın Yargıç Nimet Demir şöyle yazıyor: “Olayımızda davanın naklinde, nakledilen ülkenin yargısının, nakleden ülkenin yargısından daha iyi olması gerekir şartı tahakkuk etmediğinden, davanın nakli kararı bu haliyle de yanlış olmuştur” ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 268

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.