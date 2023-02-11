Kasten öldürmekten yargılansınlar

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Maraş depremlerinde yıkılan binaların müteahhitleri ile projelerine onay veren, denetimleri gerçekleştirmeyen idari görevliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Türkiye Barolar Birliği’nin dilekçesinde, tespit edilecek sorumluların Türk Ceza Kanunu’nun Kasten öldürme başlıklı 81. maddesi ve Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi başlıklı 83. maddesi uyarınca yargılanması istendi. Ayrıca İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Çanakkale, Çorum, Adana, Bursa, Kırklareli. Mersin, Gaziantep Barosu’na üye 170 avukat, depremin yaşandığı illerin başsavcılıklarına suç duyurusunda bulundu. Savcılık başvurularında, şüphelilerin ‘Bilinçli Taksirle Öldürme Suçu’nu işledikleri öne sürüldü. Hazırlanan ilk savcılık başvurularında, şüpheli konumda ise ‘yıkılan binaların müteahhitleri, yapı ruhsatı veren, iskân ruhsatı veren ve denetim görevini yerine getiren kişiler’ yer aldı. Haber Merkezi

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