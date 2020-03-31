Katar uçağını da bağışlasın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün başlattığı yardım kampanyasına tepki gösterdi.

Akşener, “Müteahhitlere bu sene ödenecek para aşağı yukarı 21 milyar lira. Hiç değilse 3 ay bu insanlara devletimiz para ödemesin. Erdoğan’a önerim maaş yetmez, o Katar uçağını hemen bağışlasın” ifadelerini kullandı.

Akşener, şunları söyledi: “İktidar partisi maalesef 18 senelik iktidarda ekonomi dışında çok büyük krizlerle karşılaşmadı. Kriz yönetimi konusunda çok başarılı olduklarını söyleyemeyeceğim. Ayrıştırıcı bir dil üzerinden giden bir siyasi dile sahiptiler, birlik ve beraberlik üzerinden oy almak yerine kutuplaştırma üzerinden oy aldılar. Birlik ve beraberlik konusunda zorluk yaşadılar.Valilerin başkanlığında her ilde bir sağlık komitesi kurulması tavsiyesi vermiştim, bunu yaptılar teşekkür ediyorum. Vatandaş, devleti yanında görmek ister. Zorunlu bir karantina, 3 haftalık bir sokağa çıkma yasağı ilan edilebilseydi bazı şeyler yolunda gidebilirdi.”