Katılım düştü

14 Mayıs’ta gerçekleşen cumhurbaşkanı seçimi ilk turunda katılım oranı yüzde 87,04 olurken 28 Mayıs’taki ikinci turda katılım oranı yüzde 85,71’de kaldı.

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 52,16’sını alarak cumhurbaşkanı seçildi. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,84’te kaldı. Adaylar seçmenlere oy kullanmaları çağrısında bulunmuştu. İlk turda Yurt içi, yurt dışı ve gümrük sandıkları dahil cumhurbaşkanı seçiminde 64 milyon 145 bin 504 kayıtlı seçmenin 55 milyon 833 bin 153’ü oy kullandı. Euronews Türkçe’nin haberine göre, 54 milyon 796 bin 49’u geçerli sayılan oyların, 1 milyon 37 bin 104’ü geçersiz sayıldı. Seçime katılma oranı ise yüzde 87,04 olarak kayıtlara geçti. Haber Merkezi

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