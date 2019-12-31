Kavala’nın avukatları karara itiraz etti

Gezi Parkı eylemlerini organize ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan iş insanı Osman Kavala’nın avukatları, 24 Aralık’taki duruşmada verilen tutukluluğa devam kararına itiraz etti.

Independent Türkçe’nin haberine göre, Kavala’nın avukatları tutukluluğa devam kararına itiraz dilekçelerini İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmek üzere, yargılamanın yapıldığı 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunarken, ayrıca reddi hakim talebinde de bulundu. Reddi hâkim talebinin, AİHM kararının uygulanmaması, tanığın usule aykırı olarak kapalı duruşmada dinlenilmesi ve katılma taleplerinin kabulünün usûle aykırı olması gerekçeleriyle yapıldığı öğrenildi. Ayrıca, Adalet Bakanlığı’nın AİHM kararının çevirisini yapıp mahkemeye iletilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği, ancak çevirinin mahkeme tutukluluğa devam kararını verdikten sonra iletildiği ortaya çıkmıştı.

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