Kavala’ya bir ret daha

Birleştirilen Çarşı ile Gezi Parkı dâvâsının tek tutuklu sanığı Osman Kavala için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dosya üzerinden aylık tutukluluk incelemesi yapıldı.

Mahkemeden Kavala’nın tutukluluğunun devamı kararı çıktı. Mahkeme gerekçesinde, “Son tarihli değerlendirmeden bu yana hukukî durumda değişiklik olmaması gözetilerek sanık Mehmet Osman Kavala’ya isnat edilen suçun vasıf ve niteliği, yargılamanın geldiği aşama, dosyada bulunan HTS kayıtları, ve BAZ bilgileri üzerinde yapılan inceleme, dijital materyaller üzerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen raporlar, atılı suçun yasada öngörülen cezanın üst sınırı, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı anlaşıldığı” belirterek oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar verdi. Haber Merkezi

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