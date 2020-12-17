Kayıp askerin naaşına 19 sene sonra ulaşıldı

İstanbul’daki Hasdal Kışlası’nda 2001 yılında vatanî görevini yaptığı sırada kaybolan ve “firar” olarak kayıtlara geçen ancak cinayete kurban gittiği 2012’de anlaşılan İsmet Işık’ın cenazesine cinayet hükümlülerinden birinin yer göstermesiyle ulaşıldı.

Işık’ın kardeşi Erol Işık, hükümlülerden O.D’nin Kasım ayında yer göstermesiyle ağabeyinin cenazesinden kalan kemiklere ulaşıldığını anlatarak, “Babamdan ve benden alınan DNA örnekleri Adlî Tıpa gönderildi. Sonuçlanan Adlî Tıp raporunda, ağabeyimin bot bağcığı ile boğularak öldürüldüğü ve cenazenin bize ait olduğu belirlendi. Biz de birkaç gün içerisinde cenazeyi alarak Konya’ya getirmeyi planlıyoruz” diye konuştu. AA

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