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12 MART 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Kayıp mültecilerin dramı

12 Mart 2020, Perşembe 01:19
Türkiye’nin ‘Sınır kapılarını açıyoruz’ açıklaması kayıp mülteci çocukların durumunu da tekrar gündeme getirdi.

Avrupa’ya geçmek için Edirne Sınır Kapısı’na dayanan mültecilerin durumu kayıp mülteci çocukları yeniden gündeme getirdi. Şu an Türkiye’de 4.5 milyonun üzerinde mülteci yaşıyor. Bu sayının yaklaşık 1.74 milyonu çocuklardan oluşuyor. Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşayan mültecilerin en yoğun yaşadıkları şehir ise İstanbul. Duvar’ın haberine göre, Türkiye’de 300 bin, İstanbul’da ise 30 bin çocuğun refakatsiz olduğu tahmin ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye’de kayıp ve refakatsiz mülteci çocukların sayısıyla ilgili bilgi paylaşmıyor. Avrupa Konseyi Parlamenter Konseyi Üyesi AKP İstanbul Milletvekili Serap Yaşar’ın geçtiğimiz ay hazırladığı, ‘Avrupa’da Kayıp Mülteci ve Göçmen Çocuklar’ raporunda Avrupa’da 50 bine yakın mülteci çocuğun kaybolduğu yönünde bilgiler yer alıyor. Mülteci kayıp çocuklarla ilgili araştırmalar yapan Sosyal Hizmet Uzmanı Nihat Tarımeri ise, Çocuk Koruma Kanunu’nun uygulanmaması halinde Türkiye’deki kayıp mülteci çocuk sayısının 500 bin olabileceğinin altını çiziyor.

Almanya’da 9 bin mülteci çocuk kayıp 

AKP İstanbul Milletvekili Serap Yaşar’ın, geçtiğimiz ay hazırladığı raporda çarpıcı bilgiler yer aldı. Raporda en fazla mülteci çocukların yaşadıkları ülke sıralamasına yer verilirken kayıp çocukların dünya genelinde mafyaların eline düştüğü belirtildi. Rapora göre 2017 yılı itibarıyla mülteci çocukların en fazla yaşadığı ülkeler şöyle: Türkiye: 1 milyon 404 bin 194. Birleşik Krallık: 894 bin 851. Rusya: 797 bin 981. Almanya: 777 bin 919. Fransa: 717 bin 632. İspanya: 648 bin 374. İtalya: 603 bin 806. Rapora göre sadece Almanya’da 9 bin mülteci çocuk kayıp. Raporda mülteci çocuk kayıplarının engellenmesi için, “Sınır ötesi bir iş birliği sağlamak, mülteci çocukların kaybolmasını engellemek adına kilit unsurdur” denildi. 

Âcilen vasi atanması gerekiyor 

Mülteci çocuklar konusunda araştırmalar yapan Sosyal Hizmetler Uzmanı Nihat Tarımeri, yüz binlerce çocuğun yıllardır Türkiye’de vasisi olmadan yaşadığını söylüyor. Vasisi olmayan çocukların kayıp çocuk sayılması gerektiğini belirten Tarımeri, Türkiye’de 5 milyon mültecinin yaşadığını ve bu sayının yüzde 5’inin çocuklardan oluştuğunu söyledi. Tarımeri, “Şu an Türkiye’de en az 250 bin mülteci çocuk kayıp. Bu sayı 350 binin üzerinde de olabilir” diyor. Tarımeri, Türkiye’nin Çocuk Koruma Kanunu’ndaki yükümlülükleri yerine getirmediği için kayıp mülteci çocuk sayısının hızla arttığının da altını çiziyor: “Çocuk Koruma Kanunu’ndaki yükümlüklük yerine getirilmediği için kayıp mülteci çocuk sayısı 500 bine çıkabilir. Refakatsiz çocuklarla ilgili âcilen vasi atanması gerekiyor. Bir çocuk hakkında vasi atanmadığı sürece hukuki bir işlem bile yapılamaz.”

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