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9 NİSAN 2023 PAZAR - YIL: 54

Kayıplara ne oldu?

09 Nisan 2023, Pazar
Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kaybolan ve halen bulunamayan vatandaşlarla ilgili İçişleri Bakanlığı’nı göreve çağırırken, “kayıplara ne oldu?” diye sordu.

Tutdere, “Siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ölü mü, sağ mı, yaralı mı, nerede oldukları konusunda yurttaşları bugüne kadar bilgilendirmediniz. Derhal çalışmayı ve araştırmayı derinleştirin. Kayıp vatandaşların akıbeti konusunda yakınları ve ilgili kurumlara bilgiyi verin” dedi. Tutdere, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çok sayıda vatandaşın kayıp olduğunu belirterek İçişleri Bakanlığı’ndan araştırmanın derinleştirmesini ve kayıp kişilerin yakınlarına bilgi verilmesini istedi.

2 aydan fazla süre geçti

Depremden etkilenen illerden olan Adıyaman’da da kayıplar olduğunu ifade eden Tutdere şunları söyledi: “Depremin üzerinden iki aylık bir süre geçmiş olmasına rağmen, kendisinden haber alınamayan, akrabaları tarafından tüm aramalara rağmen izine rastlanmayan yurttaşlarımız var. Hemşehrilerimiz var, kayıp vatandaşlarımız var. Adıyaman’da meslektaşımız Avukat Halil Aktoprak’ın bugüne kadar ne cenazesine ne de herhangi bir hastane kayıt bilgisine ulaşıldı. Yine Adıyaman’da Bozbey yolundaki bir enkazda kalan Zulal Aslan’dan da bir haber yok. Benzer şekilde İskenderun ve Hatay’da, diğer deprem bölgelerinde de kendisinden haber alınamayan yurttaşlar var. Kendisinden haber alınamayan vatandaşlarımızın yakınları, aileleri, anne ve babaları sabırsızlıkla bir haber bekliyorlar. Buradan İçişleri Bakanlığı’nı göreve davet ediyoruz. Siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ölü mü, sağ mı, yaralı mı, nerede oldukları konusunda yurttaşları bugüne kadar bilgilendirmediniz. Derhal çalışmayı ve araştırmayı derinleştirin. Kayıp vatandaşların akıbeti konusunda yakınlarına ve ilgili kurumlara bilgiyi verin. Bu belirsizlik acıyı kat be kat artırmakta, insanlarımızın mağduriyeti gün geçtikçe artırmaktadır. İçişleri Bakanlığı’nı, AFAD’ı, bütün kurumları kayıp şahıslar konusunda göreve davet ediyorum.”

Ankara - anka

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