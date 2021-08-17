Kayıt dışı istihdam göçmenlerle tırmandı

Türkiye’ye yönelen yoğun göç dalgasının neden olduğu tartışmalardan biri de kayıt dışı istihdam.

Liege Üniversitesi Hugo Göç Gözlemevi Doç. Dr. Başak Yavçan yaklaşık 1 milyon Suriyelinin kayıt dışı çalıştığını tahmin ettiklerini aktardı. Doç. Dr. Yavçan, “Sığınmacıların gelişi ve düzensiz göçlerle ülkemize giren insanlarla birlikte kayıt dışı çalışma oranı ülkemizde artış gösterdi. Suriyeli sığınmacılarının işverenlerinin çalışma iznine başvurma hakkı olmasına rağmen bundan yeterince faydalanılmadığını çok net görüyoruz” ifadelerini kullandı. Bloomberg HT’nin haberine göre; Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Kileci ise 1 milyonluk çalışan kesimin yüzde 8-10’nunu göçmenlerin temsil ettiğini belirterek “Bir şehrin ekonomisini göçmenlere bağlayamazsınız. Şu anda Antep’te 500 bin kayıtlı göçmenimiz bulunuyor. Ancak kayıt dışı göç de söz konusu. Ne yazık ki bunu tesbit edemiyoruz. Diyelim ki bu 500 bin kişinin içerisinde 80-100 bin kişi çalışabilecek durumda. Yani 1 milyonluk çalışan kesimin yüzde 8-10’unu göçmenler temsil ediyor” dedi.

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