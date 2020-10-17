Kayıt dışı varlıklar vergiden muaf olacak

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, istihdamın arttırılmasına yönelik 43 maddelik yasa teklifi hazırladıklarını Meclis Başkanlığı’na sunacaklarını bildirdi.

COVİD-19 salgınının olumsuz etkilerinin azaltmak için getirdikleri iyileştirme ve teşviklerin uygulama süresini uzatacaklarını açıkladı. Muş, düzenlediği basın toplantısı ile TBMM Başkanlığı’na sunulan İstihdam Paketi hakkında bilgi verdi. Muş’un konuşmasının satırbaşları şöyle:

43 MADDELİK TEKLİF: Teklifimiz 43 maddeden oluşmaktadır. COVİD-19 salgınının olumsuz etkileri oldu. Bunu en aza indirmek üzere düzenlemeler yaptık, şimdi bunlara yeni bazı eklemeler yapacağız, süreleri uzatmaya gideceğiz.

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN PARADAN VERGİ ALINMAYACAK: Yurt dışında ekonomik piyasa araçlarının Türkiye’ye getirilmesinin önünü açıyoruz. Herhangi vergi talep etmeyeceğiz. Yurt içinde altın döviz olanların resmi kayıt altına alınması durumunda 30 Haziran 2020’ye kadar kayıt ettirmesi durumunda vergi alınmayacaktır.

SGK PRİMLERİ İŞSİZLİK FONUNDAN: Kısa çalışma ve çalışmanın sona ermesini takiben çalışmanın sağlanan normal- leşme desteğine ilişkin sürelerini uzatmayı 30 Haziran 2021’e kadar Cumhurbaşkanı kararıyla bu süre uzatılabilecek. İşverenler tarafından 2019 Ocak ayından 20 Nisan 2020 tarihleri arasında ilâve istihdam yapılması durumunda bu çalışanların SGK primleri işsizlik fonundan karşılanacak.

VERGİ VE SGK PRİM BORÇLARI YAPILANDIRILACAK: Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ilgili çalışmamız var. Teknik aşamasını tamamlaya çalışıyoruz tamamladığımız taktirde buna ekleyeceğiz. Prim ve vergi borçlarına ilişkin düzenlemenin “borç yapılandırması” şeklinde olacak. Mükelleflerin ana para borcunu belli vade ve taksitlerle ödeyecek, borç faizi silinecek.

Ankara - anka

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İlâç ve tıbbî cihazda ödeme krizi

Pandemi tablosunun yine ağırlaştığı Türkiye’de hükümetin ilaç ve tıbbi cihaz firmalarıyla yaşadığı ödeme krizi büyüyor. Maliye Bakanlığı, ilaç şirketlerine 2 milyar 300 milyon dolarlık, tıbbi cihaz şirketlerine de 19 milyar liralık borcun yapı- landırılarak ödeneceğini duyursa da sorun çözülmedi. Kamu kurum ve kuruluşları tıbbi cihaz şirketlerine “alacaklardan feragat edin” mesajı yollayınca şirketler Ankara Ulus meydanında “Gücümüz kalmadı” açıklaması yapma kararı aldı.