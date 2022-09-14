'Kayıt silme 2 yıla indirilmeli'

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kısa süreli mahkumiyet ve para cezalarıyla cezalandırılan kişilerin adli sicil kayıt silme süresinin 5 yıldan 2 yıla indirilmesi için Kanun Teklifi hazırladı.

Gürer, 5 yıl olan adli sicil kayıt silme süresi içinde çok sayıda vatandaşın iş bulma noktasında sorun yaşadığına dikkat çekti. TBMM Başkanlığına verdiği Kanun Teklifinde ülkemizde eski hükümlülerin istihdam konusunda dezavantajlı olan toplumsal gruplar içinde yer aldığına dikkat çeken Gürer, hükümlülerin, infazını tamamladıktan sonra eski hükümlü sıfatına sahip olması sebebiyle cezasını çekmiş olmasına rağmen sosyal ve ekonomik dezavantajlara da sahip olduklarını vurguladı.

HIZLI ADAPTASYON İÇİN ÖNEMLİ

Her toplumda suç işleyerek hüküm giyen kişiler bulunduğunu söyleyen Gürer şunları söyledi: “Ancak özgürlüğünü kazanıp sosyal hayata adaptasyon döneminde öncelikli olarak ekonomik özgürlüğünü de kazanmak isteyen bireyler adli sicil kayıtlarından dolayı iş bulmakta oldukça zorlanmaktadır. Yaşamlarını idame ettirebilmeleri için iş bulmak ve çalışmak zorundadırlar. Fakat işsizlik ve işverenin eski hükümlüye karşı olumsuz tutumu kişinin iş bulma umudunu kaybetmesine neden olmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara - Ahmet Terzi