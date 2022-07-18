Kaymakam Sinanoğlu tutuklandı

Batman’ın Gercüş ilçesi Kaymakamı Server Sinanoğlu, alkollü araç kullanarak bir çocuğun ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına sebep olmak suçundan tutuklandı.

Batman’ın Gercüş ilçesi Kaymakamı Server Sinanoğlu, resmi plakalı aracıyla Diyarbakır Bismil’de önce 13 yaşındaki çocuğa ardından kırmızı ışıkta duran bir araca çarptı. gazeteduvar’ın haberine göre, çocuk vefat ederken, diğer aracın sürücüsü yaralandı. 27 promil alkollü çıkan kaymakam tutuklandı. Haber Merkezi

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