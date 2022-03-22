Kayyım atamaları, demokrasiye zarar veriyor

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından hazırlanan bir raporda, Türkiye’de yönetimin terör suçlamasıyla görevinden alınan belediye başkanlarının yerine kayyım atamasını sürdürmesinin yerel demokrasinin işleyişini engellediği görüşü yer aldı.

Euronews’de yer alan habere göre, Slovenyalı Vladimir Prebilic ve İsviçreli David Eray tarafından kaleme alınan ve çarşamba günü Strasburg’da tartışılarak oylanacak rapor ve buna bağlı karar tasarısında, Türkiye’de yönetimin yerel yönetim temsilcilerini “terör suçlamasıyla” görevinden alarak seçilmemiş kişileri bunların yerine atamasının, “Türk vatandaşlarının demokratik seçimine ciddi şekilde zarar vererek, yerel demokrasinin düzgün işleyişini engellediği” görüşü dile getirildi. Tasarıda, terörle mücadele yasasında yer alan terör suçlarının çok geniş anlamda tanımlanması eleştirildi. Haber Merkezi

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