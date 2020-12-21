İÇİŞLERİ BAKANINA STK'LARA KAYYIM ATAMA YETKİSİ VEREN DÜZENLEME, İTİRAZLARA RAĞMEN TBMM ADALET KOMİSYONUNDA KABUL EDİLDİ.

YİNE İLGİSİZ BİR KANUN TEKLİFİNDE

Daha önce AKP'li milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye getirilen "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" teklifinde yer verilen ve İçişleri Bakanına, sivil toplum kuruluşlarının yönetimine kayyım atama yetkisi veren düzenleme, muhalefetin itirazları üzerine metinden çıkarılmıştı.

GEREKÇE: “TERÖR” SORUŞTURMASI

Kanun teklifinin Meclis Adalet Komisyonunda görüşmeleri devam ederken, söz konusu 15'inci madde AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi. Maddeye göre, İçişleri Bakanı ve valilikler, hakkında “terör” soruşturması açılan dernek yöneticilerini görevden alabilecek ve gerekli görürse yerlerine kayyım atayabilecek.

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Kayyım düzeninde sıra STK’larda mı?

İçişleri Bakanı’na, çeşitli alanlarda faaliyet yürüten derneklere kayyım atama yetkisi veren 15’inci madde Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

İçişleri Bakanı’na, çeşitli alanlarda faaliyet yürüten derneklere kayyım atama yetkisi veren 15’inci madde muhalefet partilerinin eleştirilerine rağmen Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. TBMM’ye, AKP’li milletvekillerinin imzasıyla getirilen “Kitle İmha Silâhlarının Yayılmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” teklifinden, İçişleri Bakanı’na, sivil toplum kuruluşlarının (STK) yönetimine kayyım atama yetkisi veren düzenleme çıkmıştı. Kanun teklifinin Meclis Adalet Komisyonu’nda görüşmeleri devam ederken, İçişleri Bakanı’na dernek faaliyetini durdurma ve kayyım atama yetkisi getiren 15’inci madde AKP-MHP oylarıyla kabul edildi. Komisyonda kabul edilen 15’inci madde ile İçişleri Bakanı ve valilikler, derneklerin yönetiminde bulunan ve hakkında terör soruşturması açılan isimleri görevden alabilecek, derneğin faaliyetini geçici olarak durdurabilecek ve gerekli görürse yönetimlerine kayyım atayabilecek.

Faaliyetleri durdurulabilecek

Maddeye göre, çeşitli alanlarda faaliyet yürüten derneklerin, “geçici süreyle de olsa” faaliyetleri durdurulabilecek. Dernek faaliyetleri kapsamında hakkında terör soruşturması açılanlar, İçişleri Bakanı tarafından geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılabilecek. Tedbirin yeterli olmaması veya gecikmesinde sakınca bulunulan hallerde İçişleri Bakanı, derneğin faaliyetinden geçici olarak alıkoyabilecek. Mahkeme, bu kararı 48 saat içinde denetleyecek. Bakanlık, görevden uzaklaştırdığı kişilerin yerine Dernekler Kanunu hükümlerine göre kayyım da atayabilecek. 43 maddelik teklifin 19 maddesi görüşülerek, kabul edildi.