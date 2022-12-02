Kayyım rektöre “intihal” suçlaması

Boğaziçi Üniversitesi’nin eski ‘kayyım rektör‘ü Prof. Dr. Melih Bulu’nun yüksek lisans ve doktora tezlerinde intihal yaptığı akademik olarak da sabit bulundu.

Yeni ‘kayyım’ın yönetimindeki rektörlük ise ‘bilirkişi değerlendirmesi‘ istedi. YÖK’e iletilmesi durumunda Bulu’nun intihal dosyası bir kere daha değerlendirildikten sonra nihai bir karara varılacak. Süreç normal şartlarda işletilir ve etik kurulun kararıyla aynı hükme varılırsa yıllardır profesörlük yapan ve üniversitelerde ders veren Bulu’nun akademik unvanının YÖK tarafından alınması gerekiyor. Diken’in haberine göre, Bulu’nun kadrosu hâlâ İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nde görünüyor. Haber Merkezi

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