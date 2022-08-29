Kayyıma yargı zırhı, yolsuzlukları arttırır

Prof. Dr. İzzet Özgenç, kayyıma yargı zırhının, yolsuzlukları arttıracağına dikkat çekti.

SÜMEYYE IŞIKÇI - İSTANBUL

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, “Olağanüstü hal sürecinde terör örgütüne üyelikleri şüphesiyle haklarında hukuki işlem yapılan kişilerin mülkiyetinde bulunan malvarlığı değerlerine suç iddiasıyla ilgisi olup olmadığına bakılmaksızın elkoyma tedbiri uygulanabilmiş ve şirket yönetimlerine kayyım tayin edilmiştir. Kayyım olarak atanan TMSF, ‘şirketin yahut varlıklarının satılmasına, feshi ile tasfiyesine karar’ verme yetkisi ile donatılmıştır. Bu yetkiler söz konusu malvarlığı değerlerinin somut bir suçla ilişkisi kurularak malvarlığının devlete aktarılmasına hükmedilmeden önce de bir idari kararla satılabilmesinin yolu açılmıştır. Bu uygulamaların, yargılanan kişilerin beraat etmesi ve söz konusu malvarlığı değerlerinin somut bir suçla ilgisinin kurulamaması halinde, önemli hukukî sorunlara sebebiyet vereceği açıklama gerektirmeyecek kadar nettir. Kanunda değişiklik yapılmış ve olağanüstü hal sürecinde el konulan şirketleri yönetmek üzere TMSF tarafından görevlendirilen kişilerin hukuki, mali ve cezai sorumlulukları kaldırılmıştır. Bu düzenlemenin, suistimallere yol açacağı, kayyımlık görevi bağlamındaki yolsuzluk iddialarının daha da artmasına sebebiyet vereceği, açıklama gerektirmeyecek kadar nettir” dedi.

Yeni Asya’ya konuşan Prof. Özgenç, KHK meselesi ile ilgili de “Kamu görevinden ihraç edilenlerin, doğru veya yanlış, mahkûmiyet hükümleri kurulduğu için, artık sorun bir ihraç sorunu olmaktan çıkmıştır. Buna karşılık, şayet KHK ile ihraç edilmesine rağmen, haklarında yapılan soruşturma sonucunda kovuşturma yapılmasına yer olmadığı kararına karşın, bunların kamu görevine dönmesine malum ‘iltisak’ gerekçesiyle engel olunmaktadır” diye konuştu. Özgenç, özetle şunları kaydetti:

OHAL KOMİSYONU DA TEHDİT ALTINDA

“‘Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’ adıyla bir komisyon oluşturulmuş ve bu Komisyona herhangi bir soruşturma işlemine tabi tutulmaksızın KHK’larla kamu görevinden ihraç edilen kişilerin başvurularını değerlendirme yetkisi verilmiştir. Komisyonu oluşturan üyelerin dahi Cumhurbaşkanlığınca idari soruşturma başlatılması veya soruşturma izni verilmesi halinde komisyon tarafından üyeliğine son verilecektir. Terör Örgütü’ne üyelik isnadıyla soruşturma tehdidi altında bulunan bu komisyon üyelerinin görevlerini objektiflik ve adalet çerçevesinde yerine getirmesi beklenemez.

HUKUK GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN TEHLİKELİ

“Sorunlara çözüm bulunmadan gerçekleştirilen uygulama, yaşadıklarımızdan gördüğümüz üzere, milyonlarca insanın mağduriyetinden, toplumsal barışın, barış içinde birlikte yaşama ülküsünün tehlikeye maruz kalmasından başka bir sonuç ortaya çıkarmayacaktır. Hukuk güvenliği bakımından en tehlikeli hükümler bunlardır. Hukukî anlamı olmayan, içeriği belirsiz bir ibare olarak “iltisak” kanunlarda varlığını devam ettirdiği sürece yapı ve gruba iltisakı olduğu gerekçesiyle kamu görevine alınmayabilecektir. Anayasa Mahkemesinin mevzu edilen hususlarda, hukuk güvenliğini sağlamaya yönelik olarak kanunî düzenleme yapılmasına acil ihtiyaç bulunmaktadır.”

İLTİSAK KAVRAMI HUKUKİ DEĞİLDİR, BELİRSİZDİR

OHAL KHK’ları ile mevzuatımıza kazandırılan ölçütlerden biri, kişinin, terör örgütünden ayrı olarak, milli güvenliğe tehdit oluşturan “yapı, oluşum veya gruplara “üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı ya da bunlarla İrtibatı”nın olmasıdır. Bu üyelik, aidiyet, iltisak veya irtibat, sadece gerçek kişiler bakımından değil, vakıf, dernek veya sendika gibi özel hukuk tüzel kişileri, tüzel kişiliği haiz olmayan öğrenci yurdu, eğitim veya sağlık kuruluşu ya da basın ve yayın organı gibi yapılar ve hatta, üniversite gibi kamu tüzel kişiliğini taşıyan kurumlar bakımından da bir değerlendirme ölçütü olarak kabul edilmiştir. KHK ile yargı mercilerinin, yerine geçilerek, suç oluşturan belirli bir olayın belgelemesini, kişileri belirli bir haktan yoksun kılmaya ve cezalandırmaya yönelik karar mahiyetinde düzenleme yapılamaz. Kanuni düzenlemelerde, ‘üyelik’ ve ‘mensubiyet’ kavramlarının yanı sıra, bunlara alternatif olarak, “iltisak” ve “irtibat” ibarelerine yer verilmiştir. Ceza hukuku mevzuatımızda yer alan hükümler itibariyle terör örgütüyle irtibat ibaresinden neyin anlaşılması gerektiğini yorum yoluyla belirlemek mümkündür. Bu fiillerin de kanunlarda suç olarak tanımlandığı, suç oluşturduğu ve ancak mahkeme kararıyla tespit edilebileceği, açıklama gerektirmeyecek kadar nettir. Ancak, ‘iltisak’ ibaresi belirsizdir. İltisak kavramı hukukî bir kavram değildir. Terör örgütüne iltisaktan neyin anlaşılacağı belirsizdir. Bu ibareye olağan dönemde çıkarılan kanunlarda da yer verilmeye başlanmıştır. Her ne kadar Anayasa Mahkemesinin kararlarında, bu “iltisak”ın varlığının ‘olay, olgu, bilgi ve bulgu’ya dayalı olarak tespit edilmesi gerektiği belirtilmişse de, bir hakkın kullanılmasına engel oluşturma sebebi olarak görülen bu ibareden neyin anlaşılması gerektiği hususunda hiçbir açıklamaya yer verilmemiştir.