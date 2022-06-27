Kayyımlara kanun zırhı

YİD projelerinde olası ihtilaf halinde İngiliz mahkemelerinin yetkilendirilmesinin ardından bu kez TMSF tarafından görevlendirilen kişilerin hukukî, malî ve cezaî sorumlulukları kaldırıldı.

TMSF’ye geçen şirketlerin yönetimine atanan kişilerle ilgili yolsuzluk iddiaları artarken iktidar, kayyumların hukuki, mali ve cezai sorumluluklarını ortadan kaldıran düzenlemeye gitti. 15 Temmuz’dan sonra yürürlüğe giren ve darbecilere karşı mücadelede devlet memurlarına koruma sağlayan kanuna, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkilileri de dahil edildi. Karar gazetesinin haberine göre; devlet garantili projelerin müteahhitleri için geliştirilen ‘İngiliz tahkimi’ tedbirinden sonra şimdi de TMSF‘nin el koyduğu şirketlerin yöneticilerine kalkan olacak bir düzenleme geldi. 15 Temmuz sürecinde alınan kararları uygulayan memurlara koruma sağlayan kanuna 6 yıl sonra, bugünlerde haklarında çeşitli iddialar bulunan şirket kayyumları da eklendi. Müjdeler olsun! Kayyumlara yönelik düzenlemeye geçmişte AK Parti’ye ceza kanunlarının hazırlanmasında öncülük eden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da sık sık görüşlerine başvurmasıyla bilinen Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyesi Prof. Dr. İzzet Özgenç’ten değerlendirme geldi. 26 Mayıs’ta yürürlüğe giren kanuna işaret eden Özgenç “Olağanüstü hal sürecinde el konulan şirketleri yönetmek üzere TMSF tarafından görevlendirilen kişilerin hukukî, malî ve cezaî sorumlulukları kaldırılmıştır. Türk milletine ‘müjdeler’ olsun” paylaşımı yaptı.

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