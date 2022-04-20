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20 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Kayyımların faturasını millete ödetecekler

20 Nisan 2022, Çarşamba 01:49
TMSF’DEKİ TASFİYE MEMURLARINA VE KAYYIMLARA DOKUNULMAZLIK GETİREN DÜZENLEMEYE TEPKİ: YOL AÇTIKLARI ZARARLAR KAMUYA YÜKLENECEK.

AKP’DEN ÇOK TARTIŞMALI BİR KANUN TEKLİFİ DAHA

AKP’li milletvekillerinin Meclise getirdiği teklif kanunlaşırsa; TMSF bünyesinde yer alan ve tartışmalı satış iddialarının merkezindeki şirketlere atanan iflas idare memurları, tasfiye memurları ve kayyımlar izin alınmadan yargılanamayacak ve yaptıkları işlemlerle ortaya ç̧ıkacak zararı kamu üstlenecek.

HAKSIZ ÖDEMELER İLGİLİLERDEN İSTENEBİLİYORDU

İlgili maddenin değ̆iştirilmeden ö̈nceki halinde, haksız yere ödenmiş olan paraların ilgililerinden talep edilmesinin öngörüldüğüne dikkat çeken muhalefet: “Kayyımlara ilave koruma getirilmesi doğru değil. Bütü̈n maliyetleri kurumun bünyesine yıkacaklar. Teklif anayasaya aykırı.”

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Kayyımların faturasını millete ödetecekler

Devlet memuru statüsünde olmadığı halde TMSF bünyesindeki şirketlere atanan bürokratlara dokunulmazlık getiriliyor. Ortaya çıkan zararı kamu Üstlenecek.

AKP milletvekilleri tarafından Meclis’e sunulan Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi. Söz konusu düzenlemeye göre devlet memuru olmamasına karşın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki şirketlerin iflas idare memurları, tasfiye memurları ve kayyumlarla TMSF bürokratlarına dokunulmazlık zırhı getiriyor. Teklif yasalaşırsa; TMSF bünyesinde yer alan ve satış̧ iddialarının merkezinde yer alan şirketlere atanan bürokratlar, izin alınmadan yargılanamayacak ve ortaya çıkan zararı da kamu üstlenecek.

Anayasa’ya aykırı

Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre düzenleme hakkında konuşan teklif sahibi AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ok, el konularak fon bünyesine sonradan katılan şirketlerin çalışanlarının koruma altına alındığını ifade etti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun muhalif üyeleri, kanun teklifine Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıktı. CHP tarafından hazırlanan muhalefet şerhinde, “Maddenin değiştirilmeden önceki halinde, haksız yere ödenmiş̧ olan paraların ilgililerinden ‘talep edileceği’ belirtilmektedir. Bu düzenleme ile TMSF kurul üye, görevli ve bazı işlemler için görevlendirilen iflas idare memurları, tasfiye memurları ve kayyımlara ilave koruma getirilmesini uygun bulmamaktayız” ifadelerine yer verildi.

Dokunulmaz hale getiriliyorlar

HDP tarafından kaleme alınan muhalefet şerhinde ise TMSF’nin yandaş̧ bürokratlar için “arpalık” haline geldiği kaydedildi. Özellikle Bank Asya kayyumlarının dokunulmaz hale getirilmek istendiği kaydedilen muhalefet şerhinde, şu ifadelere yer verildi: “TMSF’de görevli bir kişinin kusuru nedeniyle ortaya çıkan zararın, mahkeme kararıyla zarardan sorumlu kişiden talep edildiği durumlarda, sorumlular yükümlülük altında kalıyordu. Bu düzenlemeyle mahkeme kararı da olsa Fon bünyesindeki söz konusu sorumlu kişiye bu söz konusu zararın ödettirilemeyebileceği, yani kurumun kendisinin üstlenebileceği düzenlemesi getirilmek istenmektedir.”

Haber Merkezi

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