BARTIN-AMASRA’DAKİ MADEN OCAĞINDA 41 İŞÇİMİZİN VEFAT ETTİĞİ FACİA, YİNE İHMALLER ZİNCİRİNİN ACI BİR NETİCESİ OLARAK, ÖNCEKİ BENZER OLAYLARDAN HÂLÂ GEREKEN DERSLERİN ALINMADIĞINI GÖSTERİYOR.

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Denetimsizlik ve ihmaller

Ankara Barosu, maden faciasıyla ilgili olarak, “Yaşananın iş kazası değil, denetimsizlik ve ihmaller sonucu bir iş cinayeti olduğu, ölümün madenciliğin fıtratından kaynaklanmadığı gerçeği asla unutulmamalıdır. Sorumluların hukuk önünde hesap vermeleri için soruşturma ve devamı süreçlerin takipçisi olacağız” açıklaması yaptı.

Deliller karartılmasın

Türkiye Barolar Birliği, Bartın Barosu ve Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatlar Bartın Cumhuriyet Başsavcılığına sundukları dilekçede grizu patlamasıyla ilgili şüphelilerin delil karartmasının önüne geçilmesi için maden sahasına girişlerinin yasaklanıp, teknik inceleme için gerekli bilgi ve belgelere el konulmasını istediler.

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Kaza değil, cinayet

Ankara Barosu, Bartın Amasra’da yaşanan maden faciasına ilişkin, yaşananın iş kazası değil, denetimsizlik ve ihmaller sonucu bir iş cinayeti olduğunu söyledi.

Ankara Barosu, Bartın Amasra’da yaşanan ve şimdiye kadar 41 kişinin can verdiği açıklanan maden faciasına ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Baro’nun açıklaması şöyle: “14 Ekim 2022 tarihinde Bartın’ın Amasra İlçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi kömür ocağında meydana gelen faciada şu ana kadar 41 madencimiz yaşamını yitirmiş, onlarca madencimiz yaralanmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından facianın gerekçesinin grizu patlaması olduğu açıklanmıştır. Soma ve Ermenek Faciası’nın acısı henüz dinmemiş, sorumlular hala cezalandırılmamışken Bartın’da yaşanan faciaya ilişkin basına yansıyan ilk haberlerde Sayıştay raporlarında tehlike ve risklere işaret edildiği bilgileri yer almaktadır.”

Hukuk önünde hesap verecekler

“Yaşananın iş kazası değil, denetimsizlik ve ihmaller sonucu bir iş cinayeti olduğu, ölümün madenciliğin fıtratından kaynaklanmadığı gerçeği asla unutulmamalıdır” denilen açıklamada “Ankara Barosu olarak, sorumluların hukuk önünde hesap vermeleri için soruşturma ve devamı süreçlerin takipçisi, yaşamını yitiren madencilerimizin ailelerinin ve yaralı emekçilerimizin yanında olacağız” ifadeleri kullanıldı.

Ankara - Anka

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Soma’dan ders alınsaydı böyle olmayabilirdi

Zonguldak Maden Mühendisleri Odası Başkanı Çağlar Öztürk; Mustafakemalpaşa, Soma, Ermenek gibi olaylardan ders çıkarıp harekete geçilse muhtemelen bugünkü durumun yaşanmayacağı görüşünde. “Her kaza önlenebilirdir” diyen Öztürk, yeraltı kömür ocaklarında tehlikeli gaz, su baskını risklerinin bilinen tehlikeler olduğundan hareketle bunları yönetebilme yeteneğine sahip olunmamasını eksiklik olarak niteledi.

Sözlerini, “İhmal demeyelim belki ama bir yerde hata olduğu kesin. Metan gazı çoğalıp oksijenin yerini alır ve boğularak ölebilir insanlar. Metan yüzde 4-16 aralığında patlama aralığına sahiptir” diyerek sürdüren Öztürk üç ana noktaya vurgu yaptı.

Liyakatsizliğin sonucu

Independent Türkçe’nin haberine göre, patlamayı meydana getiren ısı kaynağını sorgulanması gerektiğini dile getiren Çağlar Öztürk, ikinci olarak ise havalandırma sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini savundu. Üçüncü olarak ise “liyakat eksikliği”ne vurgu yapan Öztürk, olayın özel şirketler değil, devlet tarafından işletilen bir maden ocağında meydana geldiğini hatırlatarak, “Partizanlık, siyasette başını almış gidiyor. Siyasetin yozlaşmış atamalarının sonuçlarını görüyoruz. Liyakat sahibi mühendisler getirilmemiş olabilir. İdari yapıdaki insanlar, teknik kararlar verip kazaya davetiye çıkarmış olabilir” yorumunu yaptı.

Haber Merkezi

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Normal patlama sandık, ateş topu geldi

Bartın Amasra’daki maden faciasından yaralı kurtulan 14 yıllık madenci Kemal Berberoğlu, patlama anını anlattı. Berberoğlu, “Patlamayı lağım sesi sandık, normal bir patlama sandık. Sonradan bizi şey vurdu, ateş topu geldi. Sadece çocuğum aklıma geldi” dedi.

Patlamanın etkisi ile 25 metre sürüklendiğini aktaran madenci sadece kolundan yaralandı. ANKA’ya konuşan maden işçisi, “Ben 300’deydim. 300’de çalışırken, 18.15’te bir patlama oldu. Sadece o patlamayı ve 20-25 metre sürüklendiğimi hatırlıyorum. Çamur topuna döndüm ben. Patlama beni 20-25 metre dışarıya doğru sürükledi. Su torbaları olduğu için bizi yakmadı. Ateşi, suya çevirdi. Bizi çamura çevirdi. Biz o an kalktık, maskemizi taktık. Tozun gittiği yere doğru yürüdük. Birkaç kişiyi gördüm. Öldüler. İki kişiyle çıktım. Üç kişiyiz zaten biz. Üç kişi çıktık, arkamızdakiler öldü” dedi.

Bartın - Anka

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Böyle ölümler niye hep bizde?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bartın Amasra’da maden faciasının yaşandığı bölgeye gitti. Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada; “Gerçekten öfke doluyum, üzgünüm. Biz 21’inci yüzyıldayız arkadaşlar” dedi.

Soma ve Ermenek’te yaşanan maden facialarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Hangi çağda yaşıyoruz Allah aşkına ya. Ya neden sadece bu maden kazaları, kitle ölümleri Türkiye’de oluyor. Ya dünyanın başka bir ülkesinde maden çıkarılmıyor mu? Orada niye insanlar ölmüyor? Bizden daha fazla kömür çıkarıyorlar. ‘Önlem alacağız’ diyorlar. Ya 20 yıldır neredesiniz ya. Nerede önlem alacaksınız? Bu ailelere kim hesap verecek? Hayat Türkiye’de bu kadar ucuz mu?” ifadelerini kullandı.

Bartın - Anka

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Topu kadere atıp sıyrılamazsınız

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük maden facialarından biri olarak kayıtlara geçen Manisa Soma’daki olaydan ders çıkarılmadığı yorumları yeniden gündeme taşındı. TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “En son 41’inci işçimize ulaştık o da rahmetli olmuş. Merhumların sayısı 41 oldu. Patlamanın sorumluları soruşturmayla ortaya çıkacak. Amasra en ileri maden teknolojilerine sahip. Biz kader planına inanmış insanlarız” yorumunu yaptı.

Independent Türkçe’nin görüş aldığı maden mühendislerine göre bu faciayı “kader”le sınırlandırmamak gerek. Bugüne kadar maden facialarında sorumlular hakkında gereken yasal işlemlerin adil bir şekilde yürütülüp ihmali olanların cezalandırıldığına yönelik kamuoyu tatmin edilmiş değil. Oysa dünyanın birçok ülkesinde madde ocakları olmasına rağmen buralarda yıllardır maden faciaları meydana gelmiyor.

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Maden şirketinin sabıkası kabarık

Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş internet sitesinde, Bartın’da patlama meydana gelen maden ocağının 2005 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan (TTK) rödevans (imtiyaz) anlaşmasıyla alındığı belirtiliyor. Sayıştay’sa 2017 tarihli raporunda şirkete haksız kazanç sağlayacak biçimde adımlar atıldığı konusunda uyarmış ve bunun ‘aşikar‘ olduğunu vurgulamış. Şirketin sabiyse Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘telefonla yerli uçak istediği işadamı’ olarak bilinen Mehmet Hattat. Maden hakkındaki 2018-19 Sayıştay raporlarına göreyse 2017’de 133, 2018’de 112 iş kazası medyana geldi. Diken’in haberine göre bu iki yılda 223 kişi yaralanırken altı yılda yaralanan işçi sayısı 893 işçi oldu.

Haber Merkezi