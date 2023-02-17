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17 ŞUBAT 2023 CUMA - YIL: 53

Kazakistan'dan 55 ton ek insani yardım

17 Şubat 2023, Cuma 14:24
Kazakistan hükümeti, Türkiye'de depremden etkilenen bölgelerdeki afetzedeler için 55 ton ek insani yardım gönderdi.

Kazinform'a göre, toplam 55 tondan oluşan çadır, ısıtıcı, sıcak tutan giysi ve diğer ihtiyaç malzemelerini taşıyan uçak Gaziantep Havalimanı'na indi.

Pistte uçağı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev karşıladı.

Çavuşoğlu, Sapiyev ile bir araya gelerek yardım için Kazak hükümetine teşekkür etti.

Merkezi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremlerden hemen sonra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hükümete, Türkiye'ye 1 milyon dolar değerinde acil destek sağlama ve ardından ek insani yardım gönderme talimatı vermişti.

AA

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