ÖZELLİKLE BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ FAHİŞ EV KİRALARI VE EKONOMİK KRİZİN GETİRDİĞİ ZORLUKLAR ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM ALMALARINA ENGEL OLUYOR.

AHMET TERZİ - ANKARA

Ekonomik kriz gençlerin geleceğini etkiliyor

Öğrencilik artık çok maliyetli

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, üniversiteyi kazanan 105 bin 772 gencin üniversitelerine kayıt yaptıramadığına dikkati çekerek, “Gerçekten bu çok üzücü. Bunun temelinde de öncelikle ekonomik sorunların olduğunu görüyoruz. Öğrencilik artık çok maliyetli” dedi.

Eğitim giderleri aileleri zorluyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık da, “Barınma sorunu ve ekonomik krizin gençlerimizin geleceğine etkisini açıkça görüyoruz. Bu yıl çocuğunun giderlerini karşılayamadığı için bazı aileler üniversiteye kayıt bile yaptıramadı” diye konuştu.

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Kazandılar, ama okuyamıyorlar

CHP’li Lale Karabıyık, üniversiteyi kazanan 105 bin 772 gencin eğitimine devam edemeyeceğini belirterek, “Barınma sorunu ve ekonomik krizin gençlerimizin geleceğine etkisini açıkça görüyoruz” dedi.

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, zorlu bir çalışma döneminin ardından 86 bin 975’i devlet ve 18 bin 977’si vakıf üniversitesini kazanan toplam 105 bin 772 gencin eğitimine devam edemeyeceğini belirterek, “Barınma sorunu ve ekonomik krizin gençlerimizin geleceğine etkisini açıkça görüyoruz. Bu hayat pahalılığında üniversitede çocuğu okuyan/okuyacak aileler kara kara düşünmeye başladı. Bu yıl çocuğunun giderlerini karşılayamadığı için bazı aileler üniversiteye kayıt bile yaptıramadı” dedi. Üniversite eğitimi için İstanbul’u tercih eden 15 bin 92 öğrenci kayıt yaptırmadığını bildiren Karabıyık, “İktidarın meydana getirdiği ekonomik kriz nedeniyle yoksulluk ve yoksunluk ile mücadele eden öğrencilerimiz, bir yandan da barınma sorunu yaşıyor. Bakan yurt kapasitemiz 800 bini geçti dedi; ancak Yükseköğretim düzeyinde KYK’ya bağlı 800 yurtta örgün eğitimdeki öğrencilerin sadece yüzde 20’sine yurt sağlanabildiğini biliyoruz. Özel öğrenci yurtlarının fiyatları ise aylık 3 bin 500 lira ile 12 bin lira arasında değişiyor” diye konuştu. Barınma sorunu ve ekonomik krizin gençlerimizin geleceğine etkisini açıkça görüldüğünü de söyleyen Karabıyık, “Daha üniversiteye başlamadan gelecek kaygısı ile baş başa bırakılan öğrencilerimiz desteklenmeli ve iktidarının hatalı politikalarının kurbanı edilmemelidir.” dedi.

105 BİN 772 ÖĞRENCİ KAYDINI YAPTIRMAMIŞ



Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, “Anadolu ve Trakya’da her ilde ve ilçede görüyordum. Gençler ‘Başkanım, üniversiteyi kazanacağım ama ailemin okutacak parası yok. Kira, barınma, yeme, içme, ulaşım masrafları aldı başını gitti’ diyordu. İşte bu gerçeği bugünkü rakamlarla gördük. 850 bin arkadaşımız üniversiteyi kazanmış ama bunlardan 105 bin 772’si kaydını yaptıramamış. Ülkemizin üniversiteyi kazanan gençleri böyle bir yoksulluğa mahkum olmuş durumda ve bunu asla hak etmiyorlar” dedi. Sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak öğrencilerden gelen şikayetlerini okuyan Babacan, “850 bin öğrencinin 105 bin 772’si herhangi bir üniversiteye kaydolmamış. Bunun temelinde de öncelikle ekonomik sorunların olduğunu görüyoruz. Öğrencilik artık çok maliyetli. Adım atıyorsunuz, para. Şehirlerarası ulaşım korkunç pahalanmış durumda. Şehir içi ulaşım bilet fiyatları cep yakıyor. Gıda en temel ihtiyaç ve gıda fiyatları almış başını gitmiş durumda. Öğrencilerin çoğu makarnaya, patatese talim ediyor. Akşam yemeğini tek bir çorbayla geçiştiren gençlerimizle karşılaşıyorum. Bunlar en temel ihtiyaçlar. Barınma, kira. Kira fiyatları aldı başını gitti. Gerçekten öğrencilik çok zorlaştı” diye konuştu.