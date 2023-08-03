Kazdağları’nda da ağaç katliamı

Kazdağları Kardeşliği tarafından yapılan açıklamada, bakır madeni projesine karşı açılan dava sürmesine rağmen Cengiz Holding’in yol ve şantiye sahası için ağaç kesimine başladığı bildirildi.

Yeşil Gazete’de yer alan habere göre Cengiz Holding, dava süreci devam etmesine rağmen Halilağa Bakır Madeni Projesi kapsamında Kazdağları’nda ağaç kesimine başladı. Halilağa Bakır Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi Projesi’ne karşı ekoloji savunucuları tarafından açılan ilk dava doğanın lehine sonuçlanırken ikinci dava devam ediyor. Kazdağları Kardeşliği, dava sürecinde projeye ilişkin herhangi bir faaliyet yapılmaması gerekmesine rağmen Cengiz Holding’in ormanda yol ve şantiye sahası için ağaç kesimine başladığını bildirdi. Haber Merkezi

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