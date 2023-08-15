Kazdağları ranta kurban

Kazdağı ve çevresi, Çanakkale ve Balıkesir illeri madencilik projelerinin yoğun tehdidi altında. Bu projeler arasında metalik madencilik, taş ocakları, mermer ocakları, kömür ocakları yer almakta.

Bölgede madencilik projeleri dışında termik santraller, jeotermal enerji santralları, rüzgâr enerji santralleri gibi çeşitli enerji projeleri de var. TEMA Vakfı tarafından hazırlanan rapora göre Biga yarımadasının yüzde 79’u metalik madencilik ile ruhsatlandırılmış durumda. Bu ruhsatların yüzde 41’i arama ve işletme ruhsatları, yüzde 59’u ihalelik alan şeklinde. 1600’den fazla ruhsat ve 90 civarında yerli yabancı firma var. Kaz Dağları’nda yaşayan halk, sivil toplum örgütleri ise yaşama alanlarını yok eden projelere karşı mücadele ediyorlar. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan, köylülerin başından beri önemli bir direnç gösterdiklerini söylüyor. Yine köylülerin en başından beri bu tehlikeyi gördüklerini ve başından itibaren tüm Türkiye’ye çağrı yaptıklarını söyleyen Doğan, Akbelen’de yapılan çevre katliamına sahiplenmesinin önemli olduğunu ve çok daha kalabalık kitlelerle orada olmak gerektiğinin altını çiziyor.

Haber Merkezi