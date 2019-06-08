Kazım Arslan toprağa verildi

Antalya'da geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Denizli'de ebedi yolculuğuna uğurlandı.

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, Müftü Ahmet Hulusi Camisi'ndeki cenaze törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli Valisi Hasan Karahan, CHP ve AK Parti milletvekilleri, siyaset ve sanat dünyasından isimler de katıldı. Mustafa Şentop ve Kemal Kılıçdaroğlu aileye taziyelerini iletti. Kazım Arslan'ın eşi Nursel, kızı Nazife Arslan, oğlu Mesut Can Arslan ve torunları, taziyeleri kabul etti. Eşi Nazife Arslan, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak, gözyaşı döktü. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kazım Arslan'ın cenazesi Denizli Asri Mezarlığı'na defnedildi. Defin törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Tören sonrası gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Kazım Arslan'ın başarılı bir milletvekili olduğunu belirterek, "Hayırsever bir insandı. Hiçbir siyasi parti ayırımı yapmaksızın bütün Denizlilileri ve vatandaşları kucaklıyordu. Ahlaklı, sevecen, yardımsever bir insandı. Denizli bugün onu bağrına bastı. Çok güzel uğurladık. Allah rahmet eylesin." dedi. *** Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın eşi Nursel Arslan ve oğlu Mesut Can Arslan'a taziyelerini iletti. Erdoğan, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat eden CHP Denizli Milletvekili Arslan'ın eşi Nursel Arslan ve oğlu Mesut Can Arslan'ı telefonla aradı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Kazım Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. *** Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Solmaz Köyü'nde 1954 yılında dünyaya gelen Arslan, 1976'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş, uzun yıllar avukatlık ve siyaset yapmıştı. Evli ve 2 çocuk babası olan Kazım Arslan, "Siyasete Adanan Hayat" adlı bir kitap kaleme almıştı. Arslan, Antalya'da geçirdiği rahatsızlık sonucu ölmüştü. AA

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