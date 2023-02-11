Kazma vurulmayan enkazlar varken “Çalışmalar bitti” dedi

“Arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı” açıklamasına tepki gösteren vatandaş, “Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ‘çalışmalar bitti’ demiş. Nerede bitti? Daha kazma kürek vurulmayan enkazlar var” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Osmaniye’de “arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı” yönündeki açıklamasına da tepki gösteren vatandaş, CHP’li Özgür Özel’e yakınarak şunları söyledi: “Artık milletin sabır taşı çatlamış, kimse sesini çıkaramıyor. Bizim televizyon izlediğimiz yok ama İstanbul’dan akrabalarımız arıyor, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ‘çalışmalar bitti’ demiş. Nerede bitti? Daha kazma kürek vurulmayan enkazlar var.”

İğne ile kuyu kazıyoruz

Zonguldak’tan Hatay’a giden Defne ilçesine bağlı Armutlu’da çalışma yapan TTK madencileri vahim tabloyu anlattı. TTK madencisi, “Her yer yıkılmış durumda. Burada bizden başka kimse yok. AFAD’ın sadece birkaç ekibi bu bölgede. Yetişemiyoruz. Hala enkazların altında binlerce insan var, kendi başımıza tespit ediyoruz canlıları, bizi yönlendiren de yok. Isı ölçer ya da ses cihazımız yok. En ilkel yöntemlerle enkaz altındakileri bulmaya çalışıyoruz, iğne ile kuyu kazıyoruz” dedi.