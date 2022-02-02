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2 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

KDV alınmaması teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

02 Şubat 2022, Çarşamba 21:15
TBMM GENEL KURULU’NA SUNULAN, “KONUTLARA YAPILAN ELEKTRİK, SU, DOĞAL GAZ VE ISINMA AMAÇLI DİĞER YAKACAK TESLİMLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTULMASI”NA YÖNELİK KANUN TEKLİFİ AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan’ın TBMM Genel Kurulu’na sunduğu, “Konutlara yapılan elektrik, su, doğal gaz ve ısınma amaçlı diğer yakacak teslimlerinin katma değer vergisinden istisna tutulması”na yönelik kanun teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Teklifin gerekçesini açıklayan Aydoğan, “Elektrik fiyatlarına son bir yılda yüzde 125 zam yaptınız. Doğal gaza yüzde 50 zam yaptınız. Diğer enerjiye de dünya ile birlikte hareket ederek her türlü zammı yaptınız. Konutlara yapılan elektrik, su, doğal gaz ve ısınma amaçlı diğer yakacak teslimleri KDV’den muaf tutulsun. Yani ödenen paranın 5’te 1’ine denk gelen bir indirim olsun ve vatandaşımız eziyet çekmesin” dedi. “Gelin hep beraber burada vatandaş için iyi bir şey yapalım demeye geldim” diyen Aydoğan, “Pandeminin başladığı süreçlerde, bu günleri de görerek, dedik ki konutlara yapılan elektrik, su, doğalgaz ve ısınma amaçlı diğer yakacak teslimleri KDV’den muaf tutulsun. Niye demişiz bunu? Yoksula, işsize, darda kalana, ısınma sorunu olana destek olması gereken bir devlet. Ama bu iktidarda sosyal devlet yerine bağımlılar ordusu oluşturulur hale geldi. Devletin bir taraftan aldığını diğer taraftan vermesi yerine, doğrudan bütün vatandaşlara eşit yaklaşarak, özellikle bu zor koşullarda, enerji fiyatlarının çok fazla yükselmiş olduğu koşullarda vatandaşı rahatlatması anlamında vermişiz bu teklifi” diye konuştu.

YOKSUL FATURA ÖDEYEMİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elektrik kullanım alt kademesinin 210 kwh’a çıkarılmasını  müjde olarak sunduğunu ifade eden Aydoğan, “Kış biterken, şimdi ‘Oraya çıkardık, şimdi buraya çıkardık’ diyorsunuz. Geriye dönük ödesenize vatandaşın parasını! Madem o kadar bu işi iyi biliyordunuz. Yoksul vatandaş faturasını ödeyemiyor arkadaşlar. Artık sosyal medyada normal vatandaş bile 1000 TL’lik, 1500 TL’lik faturasını yayınlayarak sizlere beddua ediyor. Aynı şey su için de geçerli. Bizim belediyelerimiz sudan KDV almayacaklar ama vergiyi kaldırmak bu Meclis’in yetki alanında. Pandemi döneminde hijyen çok önemli ama biz sudan da hâlâ KDV alıyoruz.” Konuşmaların ardından yapılan oylamada kanun teklifinin gündeme alınması, AKP ve MHP oyları ile reddedildi.

Ankara - Ahmet Terzi

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