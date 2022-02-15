KDV arttıkça devlet kazanıyor

Zincirleme zamları ve hayat pahalılığını körükleyen akaryakıt zamları halkın belini bükerken her zamda devletin vergi gelirleri daha da artıyor.

İki kattan fazla artan benzin, motorin ve LPG’den devletin tahsil ettiği KDV kısa sürede yüzde 139’a varan oranlarda arttı. Halk yıllarca yüksek ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) altında eziliyordu. Şimdi KDV yükü ÖTV’yi bile geçti. Akaryakıttaki KDV oranı düşürülmezse halk arabasını garajdan çıkaramayacak, şoför esnafı zararına çalışacak, çiftçi tarlasını süremeyecek. Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, Gıdada yapılan KDV indiriminin etkili olabilmesi, zam sağanağının yavaşlaması için akaryakıtta da KDV indirimi artık kaçınılmaz hale geldi. Haber Merkezi

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