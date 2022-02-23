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23 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

KDV indi, fiyatlar inmedi

23 Şubat 2022, Çarşamba
Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Şubat ayı halkın enflasyon araştırmasına göre, yılın ilk iki ayında yüzde 14,1 oranında yükselen gıda fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 91,2’ye kadar çıktı.

Gıda fiyatlarındaki yıllık artışın gelecek aylarda üç haneli oranlara yükselebileceği gözleniyor. Konfederasyondan yapılan açıklamada, temel gıda ürünleri üzerinden alınan KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesinin gıda fiyatlarında aylardır seyreden yüksek oranlı artış eğilimini kesemediği vurgulanerken, “KDV indirimi, et, süt ve süt ürünleri, yağ, bakliyat ve diğer işlenmiş temel gıda maddelerinin fiyatlarına indirim olarak yansırken, KDV oranının daha önce de yüzde 1 olduğu ekmek ve benzeri gıda maddelerindeki fiyat artışı ise devam etti. Şubat’ta gıda fiyatları bir önceki aya göre yüzde 4,7 oranında artarken, yıllık artış ise yüzde 91,2’ye kadar çıktı” denildi. 

Yıllık ortalama  

Sepete dâhil edilen ürünlerin son 12 aylık ortalama fiyatlarının bir önceki 12 aylık dönemdeki ortalama fiyatlarıyla karşılaştırılarak hesaplanan yıllık ortalamalara göre de gıda fiyatlarında yüzde 50,8 oranında artış yaşandı. Yıllık ortalamalara göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatları yüzde 44,2, et ve balık fiyatları yüzde 30,5, süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 44,3, yağ fiyatları yüzde 53,6, meyve fiyatları yüzde 73,6, sebze fiyatları yüzde 108,3, bakliyat fiyatları yüzde 41,6, diğer gıda maddelerinin fiyatları da yüzde 25,8 oranında artış kaydetti. 

Ankara - Ahmet Terzi

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