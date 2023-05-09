Kemal Bey ilk turda seçilir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı.

Adana’da cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla düzenledikleri mitingin çok kalabalık ve coşkulu geçtiğini aktaran Akşener, Millet İttifakı’nın vatandaşa güven verdiğini belirtti. Akşener, masadan kalktığı süreci seçim sonucuna etkisinin olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine, “Şu anki durum harika. Nasıl çalıştığımı görüyorsunuz. Kemal Bey’in birinci turda seçileceğine inanıyorum” dedi. Kılıçdaroğlu’nun harama el uzatmayan ve kul hakkı yemeyen bir insan olduğunu dile getiren Akşener, “Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı konusunda en ufak bir problem yaşamayacak” diye konuştu. Haber Merkezi

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