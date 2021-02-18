Kendi iletişim ekibi bile sözlerini sansürlüyor

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik kullandığı “yüzsüz, terbiyesiz herif” ifadelerinin İletişim Başkanlığı tarafından sansürlendiğini yazdı.

Yetkin yazısında, “Erdoğan dış politikadaki değişiklikleri AK Parti’yi yeniden kurgulayarak, fabrika ayarlarını resmen değiştirerek karşılamak istiyor. Asabiyeti biraz da Mart sonunda yapmaya sabırsızlandığı Kongreye dek il kongrelerini muhalefete karşı hamasetle iyice bileyerek kendi istediği değişiklikleri yapma arzusundan kaynaklanıyor. Ancak burada doz kaçıyor. Vatandaşa örnek olması beklenen Cumhurbaşkanın hamaseti hakarete varınca kendi İletişim ekibi bile Erdoğan’ın sözlerini sansürleme ihtiyacı duyuyor” düşüncesini dile getirdi.

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